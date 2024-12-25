Türkiye'de en çok kazandıran meslek belli oldu

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 640 bin 739 lirayla finans ve sigorta sektöründe çalışanlar elde etti. Genel olarak erkekler kadınlara göre daha yüksek kazançlar elde ederken, yükseköğretim mezunlarının kazançları en yüksek seviyelerde gerçekleşti.

Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 640 bin 739 lirayla finans ve sigorta faaliyetlerinde çalışanlar elde etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı İstatistikleri"nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kasım 2023 referans alınarak yapılan çalışmada, aylık brüt asgari ücret 13 bin 414,5 lira olduğu belirlendi.

ERKEKLERİN MAAŞI DA ÇALIŞMA SÜRESİ DE KADINLARINKİNDEN YÜKSEK

Aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş 23 bin 789 lira olarak hesaplandı. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 24 bin 11 lira brüt ücret-maaş, kadınlar 23 bin 344 lira brüt ücret-maaş aldı. Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç ise 26 bin 402 lira olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama brüt kazanç 26 bin 638 lira, kadınlar için 25 bin 931 lira oldu. Toplamda aylık ücretli çalışılan saat 200 olarak gerçekleşti. Erkeklerde aylık ücretli çalışılan saat 205, kadınlarda ise 190 oldu. Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 119 lira olarak belirlendi. Ücretli çalışan erkekler, saatlik ortalama 117 lira brüt ücret-maaş alırken, kadınlar 123 lira brüt ücret-maaş elde etti.

YILLIK ORTALAMA BRÜT KAZANÇ 305 BİN 784 LİRA OLDU

Geçen yıl yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 lira olarak gerçekleşti. Bu değerin, erkeklerde 314 bin 242 lira, kadınlarda 289 bin 720 lira olduğu tahmin edildi. Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumuyla yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 431 bin 364 lira, kadınlarda ise 354 bin 149 lira oldu.

Finans ve Sigorta Sektöründe En Yüksek Yıllık Ortalama Brüt Kazanç

YÜKSEK EĞİTİMLİLERE YÜKSEK MAAŞ

En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin maaşı 364 bin 370 lira, kadınların ise 301 bin 73 lira olarak tespit edildi.

EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER FİNANS VE SİGORTACILIK

Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama kazancın 640 bin 739 lirayla finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü, 605 bin 317 lira ile bilgi ve iletişim, 461 bin 514 lira ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç 213 bin 518 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe elde edildi. Bunu 218 bin 815 lirayla gayrimenkul, 227 bin 284 lirayla diğer hizmet faaliyetleri izledi. Kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama faaliyetinde 414 bin 502 lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 453 bin 413 lira ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleşti. En yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 538 bin 530 lirayla yöneticiler meslek grubunda çalışanlar elde etti. Bu meslek grubunu 409 bin 767 lirayla profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 202 bin 809 lirayla nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda oldu.

Finans ve Sigorta Sektöründe En Yüksek Yıllık Ortalama Brüt Kazanç

ÜCRET VEYA KAZANÇ FARKI ERKEK LEHİNE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık ortalama brüt kazanç ile hesaplanan gösterge için en yüksek fark yüzde 20 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise yüzde 14,9 ile ilkokul ve altı mezunlarda görüldü. Yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için de en yüksek fark yüzde 17,4 ile yükseköğretim mezunlarında, en düşük fark yüzde 13,2 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.
Kadın-erkek arası kazanç farkının en yüksek olduğu meslek grupları yüzde 23,5 ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ve yüzde 22,9 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarının olduğu belirlendi. En düşük olduğu meslek grupları ise yüzde 2 ile yöneticiler ve yüzde 7,2 ile hizmet ve satış elemanları oldu. Kadın-erkek arası ücret farkının en yüksek olduğu meslek grupları ise yüzde 21,1 ile profesyonel meslek mensupları, yüzde 20,3 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ve aynı oran ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlarda gerçekleşti. En düşük olduğu meslek gruplarının ise yüzde 1,8 ile yöneticiler ve yüzde 6,4 ile nitelik gerektirmeyen mesleklerin olduğu görüldü.

Türkiye'de en çok kazandıran meslek belli oldu
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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