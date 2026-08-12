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Gazze'ye Yardım Konvoyuna Engellemeye Habur'da Tepki

Gazze'ye Yardım Konvoyuna Engellemeye Habur'da Tepki
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Filistin’e destek amacıyla Bosna Hersek’ten yola çıkan ve 20 ülkeden 500’ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoyun Irak’taki İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda bekletilmesine, Habur Sınır Kapısı önünde tepki gösterildi.

Filistin'e destek amacıyla Bosna Hersek'ten yola çıkan ve 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoyun Irak'taki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilmesine, Habur Sınır Kapısı önünde tepki gösterildi.

İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda geçişlerine izin verilmeyen konvoyun dünden bu yana bekleyişi sürerken, Habur Sınır Kapısı önünde düzenlenen basın açıklamasıyla duruma tepki gösterildi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mesut Atille, "Siyonist işgal çetesinin Gazze'deki soykırımına karşı yola çıkan özgürlük konvoyunun, Ürdün ve Irak merkezi hükümeti tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Gazze'ye ilaç ve gıda götüren konvoyları durdurmak, İsrail'in katliamlarına doğrudan ortak olmaktır. Ürdün ve Irak hükümetleri, konvoyun önündeki utanç barikatlarını derhal kaldırmalıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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