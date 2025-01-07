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FIAT, 2024'te Türkiye'nin En Çok Satan Otomobil Markası Olmayı Başardı

FIAT, 2024'te Türkiye'nin En Çok Satan Otomobil Markası Olmayı Başardı
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FIAT, Türkiye otomotiv pazarında %11,2 pazar payı ile 2024 yılında otomobil ve hafif ticari araç kategorisinde 'Yılın En Çok Satılan Markası' unvanını kazandı. Şirket, toplamda 138 bin 749 araç satışı gerçekleştirdi.

FIAT, Türkiye otomotiv pazarında yüzde 11,2 pazar payına ulaşarak 2024'te otomobil ve hafif ticari araç kategorisinde "Yılın En Çok Satılan Markası" unvanını elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Türkiye otomotiv sektörü satış sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 238 bin 509 araç satışı gerçekleşti. FIAT, 138 bin 749 adetlik toplam satış ve yüzde 11,2'lik pazar payıyla üst üste altıncı kez liderlik unvanını korudu.

Marka, 2024'te 87 bin 126 otomobil satışıyla yüzde 8,9'luk pazar payına ulaşırken, hafif ticari araç segmentinde 51 bin 623 satışla yüzde 20'lik pazar payı elde etti.

Üretimine 2015'te başlanan Egea, binek otomobil segmentinde 9 yıldır liderlik unvanını sürdürüyor. Hafif ticari araç kategorisinde ise yenilenen Doblo ve Ducato modelleri satış başarısına katkı sağladı.

Marka, "Yılın Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde FIAT- Topolino X Vialand Macerası ile de ödüle layık görüldü.

???????- Ürün gamı ve satış sonrası hizmetleri müşteri beklentileri doğrultusunda yenileniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, üst üste altıncı kez pazar liderli olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2019'dan beri istikrarla devam eden pazar liderliklerini yeni ürünlerle desteklediklerini vurgulayan Aytaç, firmanın ürün gamı ve satış sonrası hizmetlerini müşteri beklentileri doğrultusunda yenilemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Aytaç, "Bu yıl, Türkiye otomotiv pazarının en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Egea Cross, yeni bir özelliğe kavuştu. Traction+ çekiş sistemi Egea Cross'un tüm versiyonlarında standart donanım oldu. Müşteri ihtiyaçları paralelinde yenilenen Egea ailesinin önümüzdeki yıl da zirvedeki yerini koruyacağına inanıyorum. Egea'nın yanı sıra sürdürülebilir ve oldukça pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Topolino'nun iki farklı gövde tipinin satışına başladık. Tasarımının yanında, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle, şehir içi ulaşımda ideal çözümü sunan Topolino, aynı zamanda ailelerin de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor. Yılın son çeyreğinde ise markamızın B segmentine dönüşünü simgeleyen modelimiz Fiat 600'ü, tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle pazara sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

FIAT Professional ürün gamındaki yeniliklere de değinen Aytaç, 40 yılı aşkın bir süredir üretilen ve küresel ölçekte kendi segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Ducato'nun yenilenen versiyonunu ve Doblo'nun yenilenen yüzüyle satışına başladıklarını aktardı.

Aytaç, kasımda Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda başlayan Scudo Van'ın yeni gövde tipi ve 1.5 litrelik yeni motor seçeneğiyle daha da güçlendiğini belirtti.

FIAT markasının müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran, katma değerli hizmetlerini sürekli güncellediğini sözlerine ekleyen Aytaç, "Satış sonrası hizmetlerdeki yeniliklerimiz ve mobilite hizmetlerimizle, FIAT kullanıcılarının hayatlarına bu yıl da dokunmaya devam ettik. Farklı uygulama ve hizmetlerimizle de otomotiv sektöründe öncü pozisyondayız. Fiat 600'de de sunduğumuz bağlanabilirlik teknolojimizle bu alandaki öncülüğümüzü bu yıl da genişleterek sürdürdük. Markamızın zirvedeki yerini korumasında, hayatın içinden, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmamızın da büyük payı olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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