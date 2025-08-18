Fethiye'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaot Plajı yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine 5 dakika içinde ulaşan ekipler, 10 dakika içinde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaot Plajı yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Güneydağ Orman İşletme Şefliğine bağlı Akmaz Doğa Mesire Yeri yanındaki ormanlık alanın, Karaot Plajı'na yakın kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından, OGM ve jandarma ekipleri 5 dakika içinde bölgeye geldi.

Ekiplerin olay yerine ulaşması sonrasında 10 dakika içinde OGM'ye bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Hızlı müdahaleyle orman yangını büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.