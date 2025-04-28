Fenix Center İle Antalya'ya Yeni Bir Vizyon

Fenix Center, kiracıları ve iş ortaklarıyla İstanbul'da düzenlenen özel gecede bir araya geldi. Rezidans, otel ve alışveriş merkezini tek çatı altında buluşturan Fenix Center, Antalya'ya uzun vadeli değer katmayı hedefliyor.

Karma yapı projesi Fenix Center, yatırımcıları ve iş ortaklarını İstanbul'da düzenlenen özel bir gecede bir araya getirdi. Fenix Yapı'nın hayata geçirdiği ve Fiba CP'nin kiralama faaliyetlerini üstlendiği Fenix Center Projesi'ne ilişkin detaylar, İstanbul'da iş ortakları ve marka temsilcileriyle düzenlenen özel buluşmada paylaşıldı.

Gecenin ev sahipliğini Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi üstlenirken, perakende sektörünün önde gelen isimleri ve iş birliği gerçekleştirilen markaların temsilcilerinin katılım gösterdiği buluşmada, projenin geldiği nokta ve gelecek vizyonu aktarıldı. Fenix Center'ın sadece Antalya'da değil, Türkiye'nin ticari gayrimenkul sektöründe de önemli bir örnek teşkil ettiğine vurgu yapıldı. Fenix Center; rezidans, otel ve alışveriş merkezini tek çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Eyüp Mavi: "Fenix Center, Antalya'da yeni nesil yaşamın simgesi olacak"

Fenix Center'ın Antalya'nın yükselen potansiyeline ve geleceğine duydukları inancın bir yansıması olduğunu söyleyen Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, "Antalya'nın ilk karma yapı projesini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ticaretin, yaşamın ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bu yeni nesil yapının, kente de uzun vadeli değer katacağına yürekten inanıyoruz. Fiba Commercial Properties gibi alanında uzman bir kurumun kiralama desteğiyle Fenix Center'da güçlü bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu özel davetle, projeye gönül veren tüm iş ortaklarımızla bu heyecanı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk. Önümüzdeki dönemde Fenix Center'ın bölgesel kalkınmaya, istihdama ve modern şehir yaşamına sağlayacağı katkıları birlikte büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yurdaer Kahraman: "Şehirlerin geleceğine değer katan projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz"

Fenix Center gibi vizyoner bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Fiba CP olarak, Türkiye'de ve uluslararası projelerde edindiğimiz karma proje tecrübemizle, bulunduğumuz şehirlerin kalkınmasına ve geleceğine uzun vadeli değer katmayı hedefliyoruz. Fenix Center da bu anlayışımızı yansıtan örnek projelerden biridir. Antalya'nın gelişiminde önemli bir rol üstlenecek bu karma yapı projesi, modern yaşam alanları, ticari potansiyeli ve mimari kimliğiyle öne çıkıyor. Fenix Yapı ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde, Fenix Center'ın hem yerel ekonomiye hem de şehir yaşamına uzun vadeli ve kalıcı katkılar sunacağına inanıyoruz. Bölgenin hem yerli hem yabancı ziyaretçileri için cazibe merkezi haline gelmesinde perakendecilerin güçlü taleplerinin etkisi büyük olacak. Bu özel gecede, vizyonumuzu paylaşan değerli iş ortaklarımızla bir araya gelmemiz çok kıymetli" dedi. - İSTANBUL