Haber : FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

 - Güncelleme:
FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz 23 Temmuz'da Kayseri'de açılışını yaptığı FEMAŞ Metal A.Ş.'de işçilerin maaşlarının arttırılması talebi yerine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz 23 Temmuz'da Kayseri'de açılışını yaptığı FEMAŞ Metal A.Ş.'de işçilerin maaşlarının arttırılması talebi yerine getirildi.

Geçtiğimiz 23 Temmuz'da toplu açılış programı ve Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin temelini atmak için Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri OSB'de FEMAŞ'a ait ankastre fırın üretim tesisinin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada işçiler adına maaşlara zam yapılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine işçilere zam yapıldığını duyuran FEMAŞ Metal A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ankastre fırın fabrika açılışımıza teşriflerinde değerli çalışanlarımıza hitabetleri esnasında gündeme gelen ücretlere ek artış yapılması hususunda firmamız 5 bin 500 TL mevcut asgari ücret yerine 6 bin TL verilmesini kararlaştırmıştır. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Saygılarımızla" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title