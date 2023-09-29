Feke ve Kozan'da Menengiç Hasadı Başladı

Adana'nın Feke ilçesinde bin 500 rakımlı yamaçlarda ve Kozan ilçesinde kale eteklerinde menengiç hasadı başladı. Kilosu 50 ila 80 TL arasında satılan menengiç köyde kadınlara ek gelir oluyor.

Feke ve Kozan'da hasadına başlanan menegiçte bu yıl verim köylünün yüzünü güldürdü. Geçmiş yıllara oranla bu yıl daha verimli olduğu ifade edilen menengiç ağaçlarından tek tek toplanan ürünler kahve ve çerezlik ayrılarak bin bir emekle toplanıyor.

Toros Dağı eteklerinden Anadolu'ya lezzetin yayıldığını kaydeden Seher Solmuşgül, "Köyümüz bin 500 rakımda. Doğadan gelen şifalı bitkilerden biri menengiç. Anadolu'ya hem çerez, hem de kahve olarak sunuluyor. Burada çok fazla ağaçta menengiç var. Her gün topluyoruz. Herkesin bahçesinde ağaçların büyüklüğüne ve alanına göre hasat süresi değişiyor. Biz 15 kilogram kadar hasat ediyoruz. Yeşil ve kırmızı olarak ayrılıyor. Yeşiller yıkandıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Yeşili kahve ve çerez oluyor. Kırmızısı büyük baş hayvanların yemlerinde kullanılıyor. Kilosu 50 TL'den başlıyor 80 TL'ye kadar çıkıyor. Buradan hasat sonrası Anadolu'ya uzanan bir lezzet" dedi.

Kozan Belediyesi Sosyal Tesisler Müdürü Burak Kamalı, "Kozan kalesi ve menengiç kahvesi bütünleşiyor. Burada bu ürünleri topluyoruz ve kahve haline getiriyoruz. Kozan Kalesi eteklerinde lezzetli bir sunum oluyor ve ilçemizde yerli yabancı turistlerimize bu lezzeti sunuyoruz" diye konuştu. - ADANA