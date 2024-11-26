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Fed tutanaklarına göre bankanın planlanan faiz indirimi kademeli olabilir

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ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklarda, yetkililerin enflasyonun düşmesi ve istihdamın güçlü kalması durumunda faiz oranlarını kademeli olarak indirme olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Ancak, enflasyonun tekrar yükselmesi durumunda faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade edildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin enflasyonun düşmeye ve istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarını "kademeli" olarak indirmenin uygun olacağını değerlendirdiğini ortaya koydu.

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele aldığını gösterdi.

Tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin uygun olacağını öngördü." ifadesi kullanıldı.

FAİZ KARARI PİYASALARDAKİ İVMEYE BAĞLI

Para politikası kararlarının önceden belirlenmiş bir rota olmadığı vurgulanan tutanaklarda, ekonominin gidişatı ile ekonomik görünüm ve risk dengesi üzerindeki etkilerine bağlı olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, "Risk dengesindeki olası değişikliklere karşı para politikasının nasıl konumlandırılacağı tartışılırken, bazı katılımcılar enflasyonun yüksek seyretmesi halinde Komite'nin politika faizindeki gevşemeye ara verebileceğini ve kısıtlayıcı bir seviyede tutabileceğini, bazıları ise iş gücü piyasasının tersine dönmesi veya ekonomik faaliyetin tökezlemesi halinde politika gevşemesinin hızlandırılabileceğini belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

Bankanın tutanaklarında, birçok yetkilinin nötr faiz oranının seviyesine ilişkin belirsizliklerin para politikasının kısıtlayıcılık derecesinin değerlendirilmesini zorlaştırdığını ve politika kısıtlamasının kademeli olarak azaltılmasını uygun hale getirdiğini belirttiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Aralık'ta yapılacak.

Fed tutanaklarına göre bankanın planlanan faiz indirimi kademeli olabilir
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ya çok üzülüyorum çok. Amerika cık % 2 enflasyon olacak diye mahvoluyor. Yazın bize. Biz de coooook var. Ama aralık ayı enflasyon EKSİ çıkaccak.maas zamları açıklandıktan sonra verirsiniz. Yoksa EKONOMİ ekibimiz üzülür.

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