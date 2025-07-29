FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti

ABD Merkez Bankası (FED), temmuz ayı faiz toplantısını 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Karar, 30 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Aynı akşam FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı düzenlemesi ve para politikasına dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

FED'in faiz kararı, sadece ABD değil, dünya genelindeki piyasaları da doğrudan etkiliyor. Altın fiyatları, dolar kuru ve borsalar üzerindeki etkisi nedeniyle, yatırımcılar bu toplantının sonucunu yakından takip ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Haziran ayında ABD'de çekirdek enflasyonun yıllık bazda %2,3'e gerilemesi, faiz indirimi beklentilerini artırdı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini söylerken; Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller ise temmuz ayında indirimin değerlendirilebileceğini belirtti.

Ancak St. Louis Fed Başkanı Musalem, enflasyon risklerinin sürdüğünü vurgulayarak temkinli olunması gerektiğini savundu. Uzmanlar, FED'in temmuzda 25 baz puanlık bir indirime gidebileceğini ancak bu adımın netleşmesinde Powell'ın açıklamalarının belirleyici olacağını söylüyor. Uzmanlara göre, FED bu ay faizi sabit bıraksa bile, eylül toplantısında indirime gitme olasılığı yükseldi. Powell'ın vereceği mesajlar, piyasalarda yön tayininde belirleyici olacak.

UZMANLARDAN İKİ FARKLI SENARYO

NG Uluslararası Başekonomisti James Knightley, bu ay faiz indirimi beklemediklerini belirterek, Fed'in aralık ayında bir indirim için zemin hazırlamaya başlayabileceğini söyledi. Knightley, ekim ve kasım aylarında enflasyonu yukarı çekebilecek tarife etkilerine dikkat çekti.

Öte yandan, Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise farklı düşünüyor. Haziran ayında tarım dışı istihdamın 150 bin kişi arttığını hatırlatan Allen, "Bu veri, Fed'in indirimi için şu anda yeterli değil" dedi. Ancak iş gücü piyasasında gelecek aylarda yaşanabilecek bir zayıflama, Fed'i eylül ayında faiz indirimine başlamaya ikna edebilir yorumunu yaptı.