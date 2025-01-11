FED için 2025 tahminleri değişti, Bank Of Amerika faiz indirimi yerine artış bekliyor

ABD Merkez Bankası (FED) için dünyaca ünlü iki banka 2025 yılı beklentilerini değiştirdi. Bank Of Amerika, Goldman Sachs ve Citi Group, FED'in 2025'te üç yerine iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.

FED 4 YIDA 525 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI

FED, Mart 2020'de Kovid-19 salgının ekonomiye etkilerinin ardından üst üste 11 faiz artırımına gitmiş, toplam 525 baz puan artırmıştı.

Eylül 2024'te 4 yıl sonra faiz indirimi kararı alan FED, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. 2025 yılına girmeden Aralık 2024'de bir faiz indirimi kararı daha alan FED, faizi 25 baz puan düşüşle yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.

2025'İN İLK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Altın, dolar ve Bitcoin başta olmak üzere piyasaları yakından ilgilendiren politika faizi kararı için FED 2025'in ilk toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 29 Ocak'ta saat 22.00'de açıklanacak.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKALAR FAİZ TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Dünyaca ünlü iki banka Goldman Sachs ve Citi Group, 10 Ocak'ta açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından tahminlerini revize etti.

BANK OF AMERİKA FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

2025 için FED'den iki çeyrek puanlık faiz indirimi bekleyen Bank of America, artık faiz indirimi beklemediğini duyurdu.

Banka, FED'in indirim yerine faizi artırabileceğini belirtiyor.

CİTİ İNDİRİM İÇİN TARİH VERDİ

Daha önce FED'in 2025'te üç kez faiz indirimine gidebileceği tahmininde bulunan Citigroup, beklentisini ikiye indirdi.

Citi, aynı zamanda FED'in Ocak ayı yerine Mayıs ayında faiz indirimine başlayacağını öngördü. Citigroup ekonomistleri, paylaştıkları raporda "FED'in bu yıl faiz indirimi yapmaması veya faiz artırımı düşünmesi senaryolarından endişe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

GOLDMAN 2026 İÇİN TARİH VERDİ

FED'den Mart, Haziran ve Eylül aylarında indirim bekleyen Goldman Sachs ise tahminini Haziran ve Aralık ayları olmak üzere ikiye düşürdü. Goldman, aynı zamanda FED'in Haziran 2026'da bir faiz indirimi daha yapmasını bekliyor.