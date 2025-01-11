Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Biden'dan Trump yönetimine yangın çağrısı: Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 9 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu

FED için 2025 tahminleri değişti, Bank Of Amerika faiz indirimi yerine artış bekliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bank Of Amerika, Goldman Sachs ve Citi Group, ABD Merkez Bankası (FED) ile ilgili 2025 yılı beklentilerini revize etti. Goldman Sachs ve Citi Group, FED'in üç yerine iki faiz indirimi yapacağını öngörürken, Bank Of Amerika indirim yerine artışa gidilmesini bekliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) için dünyaca ünlü iki banka 2025 yılı beklentilerini değiştirdi. Bank Of Amerika, Goldman Sachs ve Citi Group, FED'in 2025'te üç yerine iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.

FED 4 YIDA 525 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI

FED, Mart 2020'de Kovid-19 salgının ekonomiye etkilerinin ardından üst üste 11 faiz artırımına gitmiş, toplam 525 baz puan artırmıştı.

Eylül 2024'te 4 yıl sonra faiz indirimi kararı alan FED, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. 2025 yılına girmeden Aralık 2024'de bir faiz indirimi kararı daha alan FED, faizi 25 baz puan düşüşle yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.

2025'İN İLK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Altın, dolar ve Bitcoin başta olmak üzere piyasaları yakından ilgilendiren politika faizi kararı için FED 2025'in ilk toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 29 Ocak'ta saat 22.00'de açıklanacak.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKALAR FAİZ TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Dünyaca ünlü iki banka Goldman Sachs ve Citi Group, 10 Ocak'ta açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından tahminlerini revize etti.

BANK OF AMERİKA FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

2025 için FED'den iki çeyrek puanlık faiz indirimi bekleyen Bank of America, artık faiz indirimi beklemediğini duyurdu.

Banka, FED'in indirim yerine faizi artırabileceğini belirtiyor.

CİTİ İNDİRİM İÇİN TARİH VERDİ

Daha önce FED'in 2025'te üç kez faiz indirimine gidebileceği tahmininde bulunan Citigroup, beklentisini ikiye indirdi.

Citi, aynı zamanda FED'in Ocak ayı yerine Mayıs ayında faiz indirimine başlayacağını öngördü. Citigroup ekonomistleri, paylaştıkları raporda "FED'in bu yıl faiz indirimi yapmaması veya faiz artırımı düşünmesi senaryolarından endişe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

GOLDMAN 2026 İÇİN TARİH VERDİ

FED'den Mart, Haziran ve Eylül aylarında indirim bekleyen Goldman Sachs ise tahminini Haziran ve Aralık ayları olmak üzere ikiye düşürdü. Goldman, aynı zamanda FED'in Haziran 2026'da bir faiz indirimi daha yapmasını bekliyor.

FED için 2025 tahminleri değişti, Bank Of Amerika faiz indirimi yerine artış bekliyor
Haberler.com / Burak Sancar - Ekonomi
img

Paris Hilton küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı
img

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
img

Şehri ayağa kaldıran soyguna damga vuran an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Yusuf Dikeç'in 30 dakikalık röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi

30 dakika için 1 milyon istiyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.