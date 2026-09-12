Fed, güçlenen faiz artışı beklentileriyle gelecek haftaki toplantısına hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısına hazırlanırken, iş gücü piyasasının güçlü, enflasyonun da hedefin üzerinde olduğuna işaret eden veriler, faiz artışına zemin hazırlıyor.

Piyasalar, Fed'in 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde yön ararken, Fed Başkanı Kevin Warsh'un geçen ay Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki mesajları ve makroekonomik veriler, faiz artışı beklentilerini artırıyor.

Fed'in çarşamba günü 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Bankanın gelecek hafta alacağı karar kadar, politika metninde ve karar sonrası yapılacak basın toplantısında verilebilecek sinyallerin piyasaların seyrinde etkili olması bekleniyor.

Warsh, enflasyonla mücadeledeki kararlılığı vurguluyor

Fed Başkanı Warsh, 28 Ağustos'ta Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

Finansal koşulları "kısıtlayıcı" olarak nitelendiremeyeceğini belirten Warsh, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarına yönelik rakamların endişe verici olduğunu dile getirdi.

Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu yaz kişisel tüketim harcamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor. Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.

Fed Başkanı Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yükseldi.

FOMC üyeleri farklı görüşte

Fed, temmuz ayında politika faizini 3'e karşı 9 oyla yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın para politikası kararına karşı oy kullandığı belirtilmiş, üç yetkilinin politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu aktarılmıştı.

Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar da kurul içindeki görüş ayrılıklarını pekiştirdi. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid de enflasyonun "inatçı ve katı" bir seyir izlediğini söylemişti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon konusunda artık harekete geçme zamanının geldiğini vurgulayarak, "Enflasyon hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa onu tekrar düşürmemiz o kadar zorlaşacak ve bireyler ile işletmelerin yaşayacağı sıkıntılar da o kadar artacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de, "Koşulların, enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair aradığım kanıtı sağlamadığını görürsem, faiz artışını desteklemeye açığım." ifadesini kullanmıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise geçen hafta son verilerde nihayet dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü belirterek, bu eğilimin devam etmesi durumunda bu ay faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söylemişti.

Veriler, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteriyor

ABD Çalışma Bakanlığının ağustos ayına ilişkin istihdam raporuna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Böylece haziran ve temmuza ilişkin toplam istihdam, daha önce açıklanandan 55 bin kişi daha yüksek gerçekleşti.

Verilerin yayımlanması sonrasında Fed'in bu ay sıkılaştırmaya gidebileceğine ilişkin öngörüler güçlendi.

Analistler, beklentilerin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini kanıtladığını belirterek, güçlü görünen bir iş gücü piyasasının, Fed'e yüksek enflasyona karşı faiz oranlarını artırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini kaydetti.

Enflasyon Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor

ABD'de üretici enflasyonu ağustosta hızlandı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından, gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği yönündeki beklentiler daha da arttı.

"FOMC üyelerinin çoğu muhtemelen faiz artırımını destekleyecektir"

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ağustosta çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden daha sıcak geldiğine işaret eden Garvey, yıllık enflasyon oranının Fed'in yüzde 2 hedefine doğru çekilebilmesi için aylık ortalama yüzde 0,17'lik bir artış eğiliminin yakalanması gerektiğini vurguladı.

Garvey, "Bu sonuç, piyasaların gelecek hafta Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki beklentilerini güçlendirdi." dedi.

Fed fon vadelilerinin 25 baz puanlık faiz artırımına yüzde 85 ihtimal verdiğine değinen Garvey, bunun da tamamen beklediği bir sonuç olduğunu anlattı.

Garvey, "Jackson Hole'daki şahin tutumu göz önüne alındığında Fed Başkanı Warsh, gelecek hafta faiz artırımı yönünde baskı yapacak ve FOMC üyelerinin çoğu da muhtemelen bunu destekleyecektir." diye konuştu.

Warsh'un, ekonominin tam istihdamda olduğu ve finansal koşulların kısıtlayıcı olmadığı bir ortamda enflasyonun çok uzun süredir hedefin üzerinde seyrettiği yönündeki ifadelerini anımsatan Garvey, faiz artırımını destekleyen yeterli bir FOMC çoğunluğu beklediğini kaydetti.

Garvey, piyasaların Fed'in bu noktada durmasını beklemediğini ve gelecek bir yıl içinde başka faiz artışlarının da fiyatlandığını belirterek, kendisinin ise bu görüşte olmadığını kaydetti.

"Piyasalar fiyat istikrarı konusunda endişeli"

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin de, "Gelecek FOMC toplantısında faiz artırımının kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İş gücü piyasasının sağlam bir görünüm sergilediğini kaydeden Kamin, ağustos ayı TÜFE raporunun da hem genel fiyatlarda hem de çekirdek fiyatlarda yıllık enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini gösterdiğini belirtti.

Kamin, petrol fiyatlarında son dönemde kaydedilen yükselişin gelecek dönemde daha fazla enflasyon baskısı yaratabileceğine değinerek, "Uzun vadeli tahvil faizlerindeki sert yükselişin de ortaya koyduğu üzere, piyasalar gelecekteki fiyat istikrarı konusunda açıkça endişe taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA