Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın para politikası kararına karşı oy kullandığı belirtilen açıklamada, üç yetkilinin bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Fed'in iki temel görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,50-3,75 seviyesinde tutma kararı aldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Komite'nin bankacılık sisteminde yeterli düzeyde rezerv bulundurma politikasını sürdürdüğü belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğine işaret edilen açıklamada, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği aktarıldı.

Açıklamada, istihdam artışının işgücündeki büyümeyle paralel seyrettiği ve işsizlik oranının çok az değiştiği belirtildi.

Enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının da etkisiyle Komite'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Komite'nin fiyat istikrarını sağlayacağı vurgulandı.

Üst üste beşinci toplantıda politika faizi değişmedi

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk dört toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

Son kararla birlikte, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un görevdeki ikinci toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş oldu.

Kaynak: AA