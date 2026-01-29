Fed Başkanı Powell, enflasyon ve istihdam risklerinin azaldığını ancak ortadan kalkmadığını belirtti

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Powell, "ABD ekonomisi geçen yıl güçlü bir hızla büyüdü ve 2026'ya sağlam bir temelle giriyor." dedi.

Powell, istihdam artışı düşük kalmaya devam ederken işsizlik oranının bazı istikrar belirtileri gösterdiğini belirterek, enflasyonun ise hala bir miktar yüksek seyrettiğini aktardı.

Bankanın önceki üç toplantısında politika faizini toplam 75 baz puan düşürdüğünü anımsatan Powell, mevcut para politikası duruşunun maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi destekleyecek şekilde uygun olduğunu düşündüklerini ifade etti.

"İş gücü piyasasında göstergeler istikrara işaret ediyor"

Tüketici harcamaları dayanıklı seyrederken işletmelerin sabit yatırımlarının artmaya devam ettiğini belirten Powell, buna karşılık konut sektöründeki faaliyetlerin zayıf kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Powell, federal hükümetin geçici olarak kapanmasının geçen çeyrekte ekonomik faaliyetleri muhtemelen olumsuz etkilediğini ancak yeniden açılmasının bu çeyrekte büyümeyi desteklemesiyle bu etkilerin tersine dönmesinin beklendiğini anlattı.

İş gücü piyasasındaki göstergelerin kademeli bir yumuşamayı takiben koşulların istikrar kazanmaya başladığını gösterdiğini belirten Powell, enflasyonun 2022 ortalarındaki yüksek seviyelerden önemli ölçüde gerilemiş olsa da uzun vadeli yüzde 2 hedefine kıyasla hala biraz yüksek seyrettiğini dile getirdi.

Powell, geçen yıl eylül ayından bu yana yaptıkları indirimlerle politika faizini nötr seviyenin makul tahmin aralığı içine getirdiklerini belirterek "Politika duruşumuzdaki bu normalleşme, tarife artışlarının etkileri geçtikten sonra enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşüş eğilimine devam etmesini sağlarken, iş gücü piyasasının istikrar kazanmasına yardımcı olacaktır." dedi.

"Gelecek toplantılarla ilgili karar almadık"

Soru-cevap bölümünde ise ilave gevşeme olup olmayacağına ilişkin soruya Powell, "Son üç faiz indiriminin ardından, ikili görevimizin her iki tarafında karşılaştığımız riskleri ele almak için iyi bir konumdayız ve gelen veriler, bunların etkileri, görünüm ve risk dengesi temelinde toplantı kararlarımızı almaya devam edeceğiz. Gelecek toplantılarla ilgili herhangi bir karar almadık." yanıtını verdi.

FOMC'de bugün faizin sabit tutulması konusunda geniş bir destek olduğunu aktaran Powell, şunları kaydetti:

"Bir sonraki indirimin ne zaman yapılacağına veya bir sonraki toplantıda indirim yapılıp yapılmayacağına dair bir test yapmaya çalışmıyoruz. İstihdam ve enflasyon arasında hala bir gerilim var, ancak eskisine göre daha az. Enflasyona yönelik yukarı yönlü ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin her ikisi de biraz azaldı ama hala varlar. Tamamen dengedeler mi? Söylemesi zor."

Powell, ekonominin Fed'in hedeflerinden uzaklaştığı durumlarda her zaman harekete geçeceklerini vurguladı.

Fed'in faiz oranlarını artırma olasılığı olup olmadığı sorusu üzerine Powell, "Masadan hiçbir şeyi kaldırmıyoruz ancak şu anda kimsenin temel senaryosu, bir sonraki adımın faiz artışı olacağı yönünde değil." ifadesini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek Fed başkanına "siyasetten uzak dur" tavsiyesi

Son dönemde dolardaki dalgalanmalara yönelik soru üzerine Powell, dolar konusunda Hazine Bakanlığının yetkili olduğunu, bunun Fed'in alanına girmediğini söyledi.

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin davanın Yüksek Mahkemedeki duruşmasına katılmasına dair soruya cevaben, davanın belki de "Fed'in 113 yıllık tarihindeki en önemli hukuk davası" olduğunu dile getirdi.

Duruşmaya katılmanın uygun olduğunu düşündüğünü belirten Powell, kendisine yönelik cezai soruşturmaya dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Powell, mayıs ayında başkanlık görev süresi dolduğunda Fed yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağına ilişkin soruya da cevap vermezken, "Bu sorular için uygun bir zaman ve yer var, ancak bugün bu konulara girmeyeceğim." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, Fed'in bağımsızlığına yönelik de "Bence bunu kaybederseniz, kurumun güvenilirliğini geri kazanmak zor olur. Biz bunu kaybetmedik, kaybedeceğimizi de sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek Fed başkanı için tavsiyeleri sorulan Powell, siyasetten uzak durmasını ve Kongre'ye hesap verme konusunda çok çalışmasını tavsiye etti.