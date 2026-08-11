Fed Başkanı Kevin Warsh faiz ve yapay zekâ üzerine konuştu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yapay zekânın ekonomi üzerindeki olası etkileri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, faiz oranlarının geleceğine ilişkin görüşlerini net biçimde ortaya koymaktan kaçındı.

ABD'nin merkez bankasının başına geçmesinin üzerinden dokuz hafta geçen Warsh, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin faiz politikasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin kamuoyu önünde yorum yapmıyor. Böylece Fed başkanlarının uzun yıllardır kullandığı ve piyasaya gelecekteki faiz adımlarına ilişkin mesajlar veren “ileri yönlendirme” uygulamasından uzak duruyor.

Warsh, Fed'in geçen hafta politika faizini üst üste beşinci toplantıda da sabit bırakmasının ardından bu yaklaşımını yineledi. Fed Başkanı, söz konusu değişimin “daha iyiye doğru bir değişiklik” olduğunu söyledi.

Ancak konu yapay zekâ olduğunda Warsh çok daha açık mesajlar veriyor. Özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik talebin etkisiyle güçlü seyreden şirket yatırımlarının “gelecekteki büyümenin zeminini hazırladığını” belirten Warsh, yapay zekânın verimliliği artırabileceğini ve hatta enflasyonu aşağı çekebileceğini savunuyor.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Fed'in faiz indirimleri için daha fazla alan kazanabileceği değerlendiriliyor.

Macquarie Group Küresel Döviz ve Faiz Stratejisti Thierry Wizman, Warsh'ın faiz politikasına ilişkin yaklaşımını “son derece belirsiz” olarak nitelendirdi. Wizman'a göre Warsh'ın şimdiye kadar verdiği en net mesaj, özellikle yapay zekâ odaklı yatırımlar sayesinde ekonominin üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artabileceği yönünde.

Faiz indirimi için yapay zekâ umudu

Warsh, yapay zekânın gelişimini ve ekonomide verimlilik artışını sağlayabileceği potansiyeli uzun süredir olumlu karşılayan isimlerden biri. Fed Başkanı bu konuya yalnızca açıklamalarında yer vermekle kalmadı, oluşturulan beş çalışma grubundan birinin de yapay zekâ ve verimlilik konusunu incelemesini sağladı.

Monetary Policy Analytics Politika Ekonomisti Derek Tang, Warsh'ın verimlilik artışının faiz indirimlerini destekleyebilecek bir unsur olabileceği beklentisini canlı tutmak istediğini söyledi.

Verimlilikteki artış, ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesini yükseltiyor. Şirketler maliyetlerini önemli ölçüde artırmadan daha fazla üretim yapabildiğinde, artan talep fiyatlar üzerinde daha az baskı oluşturuyor. Bu da enflasyonun düşmesine yardımcı olabiliyor.

Warsh, geçen ay Kongre'de yaptığı sunumda yapay zekânın şirket yatırımları üzerindeki etkisinin “şu anda ekonominin en çarpıcı özelliği” olduğunu söyledi.

Fed Başkanı, yapay zekâ yatırımlarının ekonomide bir arz şoku oluşturduğunu ve mal ve hizmet arzındaki artışın kendisinin 18 ay veya iki yıl önce tahmin ettiğinden daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

Warsh'a, geçen ayki Kongre oturumunda yapay zekânın Fed'e faiz indirme fırsatı sağlayıp sağlamadığı da soruldu. Fed Başkanı bu soruya, “Bence bu bir fırsat olabilir. Ancak şu aşamada bunu kesin olarak söyleyemem” yanıtını verdi.