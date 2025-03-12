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Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli taşıt alımında kullanılan kredi tutarlarında değişiklik yaptı. Yeni düzenleme ile elektrikli taşıt alımlarında kullanılan kredi miktarlarına yeni sınırlamalar getirildi. Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç alımlarında kullanılan kredilerde vade değişikliğine gitti. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle elektrikli taşıt alımlarında kullanılan kredi miktarlarına yeni sınırlamalar getirildi. Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. 2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerin 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde 24 ay olarak belirlendi.

2,5 MİLYON SINIR OLARAK KABUL EDİLDİ

5 milyon TL'nin üzerinde ve 6,5 milyon TL'yi geçmeyen araçlar için kredi vadesi 24 ay olarak kararlaştırıldı. 6,5 milyon TL'nin üzerindeki ve 7,5 milyon TL'yi aşmayan taşıtlar için ise bu süre 12 ay ile sınırlandırıldı.

Taşıt teminatlı krediler hariç, binek araçlar için kullanılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları da güncellendi. Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi oranı yüzde 70 olarak belirlenirken, 2,5 milyon TL'nin üzerindeki ve 5 milyon TL'nin üzerini aşmayan taşıtlar için bu oran yüzde 50 oldu.

Ayrıca, 5 milyon TL'den fazla ve 6,5 milyon TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için kredi oranı yüzde 30 olarak tespit edildi. 6,5 milyon TL'den fazla ve 7,5 milyon TL'yi geçmeyen araçlar için yüzde 20 oranında kredi kullanılabilecek. 7,5 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için ise kredi oranı sıfır olarak belirlendi.

"TAŞIT KREDİLERİ DAHA KONTROLLÜ OLACAK"

Bu yeni düzenlemeler kapsamında, taşıt kredilerinin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına dair kendi zamanındaki koşullar geçerli olacak. Yani, kredinin ilk kullandırım tarihinde geçerli olan vade süreleri dikkate alınarak yapılandırma yapılabilecek. BDDK, bu düzenleme ile taşıt kredisi kullanımını daha kontrollü ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.

Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSefs:

ARAC PİYASASİ KAN AĞLIYOR,NE KADAR VADE UZATİRDANİZ UZATİN, MEMLEKET TE FAİZLER YÜKSEK OLDUGU MÜDDETÇE HİÇBİR YATİRİM YAPİLMAZ,BUDA KOTU EKONOMİNİN SONUÇLARI...

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Haber YorumlarıSIRADAN ÇİNKO KARBON PİL:

en kötü araba 3m zaten altındakiler yürüyen mezar

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

3 Ay yapın 3 ayda araba sahibi olsun millet yuh

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bunların yaptığı her icraat zenginlere yarıyor dar gelirliyi düşünen yok, başımıza sonradan görmeler musallat oldu

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Haber YorumlarıJY:

20 KÜSÜR YILDIR AMPÜL PARTİSİNİ İKTİDARDA TUTDUNUZ TAM HAK ETDİĞİNİZ GİBİ YÖNETİLİYOR VE YAŞIYORSUNUZ. İYİKİ YURT DIŞINA GELMİŞİM.

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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Dikkat edin her şey parası olana göre dizayn ediliyor. Nokta

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

2014 yılı 18 milyon 828 bin 721 - - - 2024 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu.

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