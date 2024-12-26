Farklı şehirlerde farklı asgari ücret uygulanabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Farklı şehirlerdeki yaşam maliyetlerine karşılık asgari ücretin tüm Türkiye'de aynı olduğunun belirtildiği programda alternatif çözüm yolları ele alındı.

Sunucu Yazıcı konuğuna "Asgari ücret tüm kentlerde aynı mı olmalı? Farklı şehirlerde farklı ücret uygulanabilir mi, uygulanmalı mı?" şeklinde soru yöneltti. Bölgesel asgari ücretin birçok faydasının yanında bazı riskleri de barındırdığının altını çizen Prof. Dr. Pehlivanoğlu, "Bölgesel olarak asgari ücrete geçilirse daha adil bir gelir dağılımı yapılabilir" dedi. Pehlivanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

İlk başta adaletsizlik gibi görünebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki yaşam maliyetlerimizle diğer kentlerimizdeki yaşam maliyeti aynı değil. Yaşam maliyeti bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Büyük şehirlerde barınma, gıda, ulaşım maliyetleri maalesef daha yüksek. Anadolu'nun bazı bölgelerinde bu maliyetler daha düşüktür. Enflasyonist bir ortam yaşadığımız için bu durum birçok yerde daha farklı hissediliyordur ama büyük kentlerin ulaşım, barınma, enerji masrafı, gıda maliyetleri daha yüksek.

Bölgesel asgari ücretin avantajı da var, dezavantajı da var. Bölgesel olarak asgari ücrete geçilirse daha adil bir gelir dağılımı yapılabilir. Düşük yaşam maliyetinin olduğu bölgelerde işverenlerin yükü azalabilir, istihdamı teşvik edebilir. Dezavantajları olarak; çalışma barışı ya da eşitlik ilkeleri zarar görebilir. Aynı işi yapan farklı kentlerdeki insanların farklı ücret almaları sosyal adaletsizlik algısını artırabilir. İşçiler yüksek ücretli bölgelere göç başlatabilir. Yerel iş gücü piyasalarında dengesizlik oluşabilir.