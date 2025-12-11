Türkiye-FAO öncü oldu, Nijerya'da ilk kez denenen nohut ve mercimek üretimi başarıya ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FAO-Türkiye Ortaklık Programıyla, Nijerya'nın Borno eyaletinde başlattıkları proje çerçevesinde, ilk kez denenen nohut ve mercimek üretiminin başarıya ulaştığını belirtti.

Selışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FAO-Türkiye Ortaklık Programı" çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü bildirerek, Türkiye ve Nijerya arasındaki işbirliği kapsamında, Nijerya'nın Borno eyaletinde başlattıkları ortak projenin, bu ay sona erdiğini söyledi.

Programın, geçim kaynaklarının güçlendirilmesine yardımcı olduğunu anlatan Selışık, Nijerya'nın daha güçlü ve dayanıklı tarım-gıda sistemleri kurma çabalarını desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye ile Nijerya arasında, son yıllarda kurulan verimli işbirliğinden dolayı gururlandıklarını dile getiren Selışık, FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın, Türkiye'nin FAO ile uzun yıllara dayanan ve güçlü işbirliğinin en başarılı yansımalarından biri olduğunu ve kalkınma alanındaki uluslararası dayanışmanın örnek modelini temsil ettiğini vurguladı.

"Küçük aile işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılması desteklendi"

Selışık, projenin, bitkisel üretimde yeni ürün çeşitlerinin tanıtılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla önemli etki oluşturduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği nohut ve mercimek çeşitleri ile Mohamet Lawan Tarım Koleji'nin katkıları ve başarılı çalışmalarıyla, Borno eyaletinde ilk kez nohut ve mercimek tarımı denendi ve başarıya ulaştı. Proje, Borno Eyaleti'ndeki küçük aile işletmelerinin, üretim kapasitesinin artırılmasını destekledi."

FAO'nun, Türkiye'den ilgili resmi kurumlar ile Nijerya'daki Mohamet Lawan Tarım Koleji'nin, Güney-Güney İşbirliği (Küresel Güney'deki gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknik işbirliği) modeli oluşturduğuna dikkati çeken Selışık, böylece uzun vadeli bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlandığının altını çizdi.

"İklime dayanıklı 10 bitkisel ürün tanıtıldı"

Selışık, projenin, FAO-Türkiye Ortaklık Programı ile Türkiye'nin tarım-gıda alanındaki teknik uzmanlığını ve deneyimini, uzak coğrafyalardaki ülkelerle paylaşma vizyonunun en somut örneklerinden birini temsil ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, iklime dayanıklı 10 bitkisel ürün çeşidinin tanıtılması, 200'ü aşkın çiftçi ve uzmanın eğitilmesi ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, sahada uzun vadeli dönüştürücü bir etki oluşturdu. Proje çerçevesinde, ayrıca 219 demonstrasyon (yeni bir ürün veya bir yöntemin nasıl kullanılacağını öğretmek için hazırlanan tarımsal bir gösteri) uygulaması tesis edildi, 44 tarım ekipmanı temin edildi, 14 tohum çoğaltma amaçlı arazi parseli kuruldu, 7 çiftçi rehberi hazırlandı."

Projenin, aynı zamanda "FAO Uygulamalı Çiftçi Okulu" yaklaşımının, hayata geçirilmesine de olanak tanıdığına değinen Selışık, çiftçilerin yerel ekosisteme adapte edilen uygulamaları, gözlem yolu ve arazilerinde deneyerek öğrenme imkanı bulduklarını ve bu sayede kendi tohumlarını üretmeye başladıklarını da kaydetti.