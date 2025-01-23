Faiz İndirimi Emlak Piyasasını Hareketlendirecek

Emlak Uzmanı Atalay Demirbaş; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle ilgili olarak, "Faizler düşüş eğilimine girmesi emlak piyasasını hareketlendirecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün yapmış olduğu açıklamada faizlerde 250 baz puan indirime giderek, yüzde 45 seviyesine çekti. Merkez Bankası tarafından üst üste iki ay faiz indirimine gidilmesi piyasalar tarafından 'faizlerin düşüş eğilimine girdiği' yönünde okunurken uzmanlar bu durumun emlak piyasasına hareketlilik getireceğini söyledi. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimin ardından bugün yapmış olduğu açıklamada da faiz indirimine gitmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Merkez Bankası'nın iki ay üst üste indirime gitmesi piyasalar tarafından 'faizlerin düşüş eğilimine girdiği' yönünde okundu. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Emlak Uzmanı Atalay Demirbaş; konut piyasasının uzun süredir faizlerin inmesini beklediğini ve faizlerin düşüş eğilimine girmesinin emlak piyasalarında hareketlilik getirmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Demirbaş; "Merkez bankası uzun süredir enflasyonla mücadele kapsamında faiz politikası güdüyor. Enflasyonda düşüş görülmesi Merkez Bankası tarafından da faiz indirimi ile karşılandı. Kesinlikle bu durumu pozitif karşılıyoruz. Faizlerin düşmesi konut kredilerine de yansıyacağı için emlak piyasasının eski hareketli günlerine dönmesini bekliyoruz. Umudumuz Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için attığı adımların netice vermesi ve faizlerin daha da düşmesi bu sayede konut kredi faizlerinin de normal seviyelere çekilmesini bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ