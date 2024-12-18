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Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?

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ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve sözlü yönlendirmeleri merakla bekleniyor. Altında 3 bin lira sınırında gerçekleşen fiyat hareketleri de Fed kararı öncesi yön arayışında.

Küresel riskler; savaş ve çatışmaların seyrine göre artıp azalırken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisiyle yön bulan altın bu hafta da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklandı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde altın fiyatları için yeni rekor tahminleri ön plana çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik verilerden alınan sinyaller enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri besliyor. Bu belirsizlik ortamıyla 3 bin lira dolayında seyreden altın fiyatlarında yeni hareketin başlaması an meselesi.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ HAKİM

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vadettiği ekonomi politikalarıyla, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN FİYATLARINA NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi genellikle altın fiyatlarını etkiler ancak bu etki her zaman aynı yönde olmayabilir. Faizlerin düşmesi, genel olarak yatırımcıları altına yönlendirebilir çünkü altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olarak biliniyor.

Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve döviz kurları gibi birçok faktörden etkileniyor. Fed'den gelecek faiz indirimi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi beklenirken, kararın altın fiyatlarında belirleyici olacağı, gram altını 3 bin liranın üzerine taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

NOT: Burada yer alan bilgi, uzman görüşleri ve veriler ışığındaki yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği içermez.

Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırahmi yurt:

FED faizi düşürürse dolar değer kazanır altın düşer. Hangi uzmanmış bunlar gram altın 3.000 TL üzerine atar diyen yaa? 2.850 TL ye düşünce gelsin görsün beni o uzmanlar??????????

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