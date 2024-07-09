Limonun kilosu 100 TL'ya dayandı! Bakanlık konuya el atıyor

Türkiye'de tarım gündeminin başında limon fiyatlarına yapılan zamlar yer alıyor. 8 ay öncesine kadar dalında 1 TL'nin altına alınan, üreticinin ağaç dallarını budayarak kepçelerle hasat yaptığı limonda, üretimdeki bolluğa rağmen fiyatların bu denli yükselmesi dikkat çekti. Günümüz itibariyle, zincir marketlerde limonun kilogram fiyatı 69,50 TL ila 84,50 TL arasında değişiyor. İlerleyen günlerde fiyatların 100 TL seviyesine çıkacağı söyleniyor.

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI MÜDAHALE EDİLECEK

Limona yapılan zamlarla ilgili bir değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki limonun yeterli miktarda bulunduğunu belirterek, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, halihazırda hasat edilenler ve depolardaki ürünler itibariyle yeni ürünlerin hasadının başlayacağı ağustos ayına kadar bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var. Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu son dönemdeki fiyat artışının, içeride limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Burada fahiş fiyat konusu var. Onda da Ticaret Bakanlığımız her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde üzerine gidiyor" dedi.