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Limonun kilosu 100 TL'ya dayandı! Bakanlık konuya el atıyor

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8 ay önce rekolte yüksek olduğu için kepçeyle hasat edilen limonun kilo fiyatı 100 TL'ye doğru gidiyor. Limondaki fiyat dalgalanması hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rakamların içeride limon olmamasıyla ilgili olmadığını ve fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili de işlem yapılacağını aktardı.

Türkiye'de tarım gündeminin başında limon fiyatlarına yapılan zamlar yer alıyor. 8 ay öncesine kadar dalında 1 TL'nin altına alınan, üreticinin ağaç dallarını budayarak kepçelerle hasat yaptığı limonda, üretimdeki bolluğa rağmen fiyatların bu denli yükselmesi dikkat çekti. Günümüz itibariyle, zincir marketlerde limonun kilogram fiyatı 69,50 TL ila 84,50 TL arasında değişiyor. İlerleyen günlerde fiyatların 100 TL seviyesine çıkacağı söyleniyor.

Fahiş limon fiyatlarına karşı müdahale edilecek

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI MÜDAHALE EDİLECEK

Limona yapılan zamlarla ilgili bir değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki limonun yeterli miktarda bulunduğunu belirterek, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, halihazırda hasat edilenler ve depolardaki ürünler itibariyle yeni ürünlerin hasadının başlayacağı ağustos ayına kadar bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var. Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu son dönemdeki fiyat artışının, içeride limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Burada fahiş fiyat konusu var. Onda da Ticaret Bakanlığımız her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde üzerine gidiyor" dedi.

Fahiş limon fiyatlarına karşı müdahale edilecek

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Benim Kkk:

Herkesin iki jursluk malı zamlanacak limonami zam yasak bu mevsimde limon yediriyor adamlar size kac para olmasi gerekiyordu 10 kilo limon bin tl cok mu fazla yilda kac kilo limon tuketiyorsunuz kac kilosunu zamli tuketiyorsunuz her urunde fiyat normal bir limon fazla oylemi hukumet memleketi batirdikca o yapti bu yapti demeye basladi

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Bay Bay:

İnsaf; sizi duyanda limon sadece salataya iki damla sıkılıyor, ayda bir tane yetiyor zannedecek. Çayın yanında devamlı kullanılan birşeydir örneğin bizim evde. Ev ve Pastane vb yerlerde limonata yapılır. Tüm restoranların devamlı kullandığı üründür. Lahmacun vb ürünlerin yanında sürekli verilir.. Az tüketen kişilerin olması, genel olarak tüketimin çok düşük olduğunu göstermez. Bu millet bugün salatanın malzemelerini almakta zorlanırken, limonuda alamazsa çoluğuna çocuğuna ne yedirecek.

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Serdar Yeğin:

simdimi aklınıza geldi helal olsun size devletim yanlızca limon mu temel gıdalar da bir an önce çare bulun

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Yilmaz Dogan:

istifa etsinler ben geçen sene dedim eyvah limon seneye patlar diye bu her sene oluyor patates de sarımsak da ya para etmiyor çiftçinin elinde kalır yada patlar

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Baba Yabgu:

Her kuşu silktiler leylek kaldı herşeyi hallettiler ya bunu da hallederler

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