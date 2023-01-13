EYT ne zaman Meclis'ten geçecek? AK Parti ilk kez tarih verdi

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini merak ederken, AK Parti'den konu hakkında bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında EYT'nin Meclis'e gelip yasalaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çalışmanın sonunda komisyona gelir. Bir an önce olmasını istiyoruz. Kanun geçer, kişi başvurur. Bunlar takvime uygun olarak Meclis'in, bakanlığın çalışmasına göre adım adım atılır. Şubat ortalarında biter diye umut ediyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Turan, milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

"SALI VEYA ÇARŞAMBA GÖRÜŞMEYE BAŞLARIZ"

Turan, "Türkiye'nin bütün sosyal kesimlerin derdi bizim derdimiz. Sözleşmeli personelimiz ki, 500'e yakın rakamdır, bugün Meclis'e verdik. Komisyon başkanımız Cevdet Bey, pazartesi toplantıya çağırdı. O çalışma biterse, biz Salı veya Çarşamba görüşmeye başlarız, önümüzdeki hafta biter diye düşünüyorum. EYT daha gelmedi. EYT ana hatlarını Cumhurbaşkanımız kamuoyuna duyurdu." ifadelerini kullandı.

"ŞUBAT ORTALARINDA BİTER DİYE UMUT EDİYORUM"

EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'ten geçeceği sorulan Turan, "Çok büyük sayı var. O anlamda büyük problem vardı, çözüldü. Biz EYT'nin bütün sorunlarını isteyen bir ekibiz. Çalışmanın sonunda komisyona gelir. Bir an önce olmasını istiyoruz. Kanun geçer, kişi başvurur. Biz bir iş konuşunca ok yaydan çıkmıştır. Bunlar takvime uygun olarak Meclis'in, bakanlığın çalışmasına göre adım adım atılır. Şubat ortalarında biter diye umut ediyorum." dedi.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK



23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.