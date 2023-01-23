EYT'liler maaşlarını toplu olarak mı alacak? AK Partili isimden merak edilen soruya yanıt

Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT düzenlemesine çevrildi. Peki EYT ne zaman yasalaşır, eğer süreç uzarsa EYT'liler maaşlarını toplu olarak mı alacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'tan süreçle ilgili merak edilen sorulara yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin hemen ardından yasalaştırılması öngörülüyor.

"1-2 AY SÜRSE BİLE MAAŞLARINI TOPLU OLARAK ALABİLECEKLER"

Gelişmeler merakla takip edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber'de EYT gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bir anda emeklilik başvuruları olduğunda SGK'da yığılma şikayetleri var. SGK bu anlamda güçlü, bir anda 2 milyon 250 bin kişi nasıl emekli olacak diye sorular soruluyor. Bu anlamda SGK'nın teknik alt yapı hazırlıkları var. Kanun yürürlüğe girdiği anda emeklilik başvurunda bulunduğunda başvurdukları tarihten itibaren emekli maaşlarını hak etmiş olacaklar. İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler." ifadelerini kullandı.

"4 MİLYON 800 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANMIŞ OLACAK"

EYT sürecine dair de konuşan Tunç, "Çalışma önümüzdeki günlerde tamamlandığında TBMM'nin ilgili komisyonuna sevk edilecektir. Şu anda çalışmaların son aşamada olduğunu ifade edebiliriz. En kısa sürede diyebiliriz. Tarih vermek mümkün değil ama daha önceden sayın Bakanımızın açıkladığı gibi kısa süre içerisinde TBMM'nin gündemine getirmek ve kanunlaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ifade etmişti. Kanun teklifi yasalaştıktan yürürlüğe girdikten itibaren hemen emekli olabilecek kişi sayısı, daha sonra süreç içerisinde 4 milyon 800 bin kişi kanun teklifinden yararlanacak. Onlar da sigortalılık süresini önümüzdeki 1 yıl süre içerisinde tamamlamış olacaklar. Toplamda 4 milyon 800 bin vatandaşımız yararlanmış olacak." dedi.

"TBMM'YE SUNACAĞIZ"

Tunç açıklamalarına şöyle devam etti: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın teknik ekibi teknik çalışmaları tamamladılar. AK Parti Grup Başkanvekillerinin olduğu ortamda sunum yaptılar. Teklifin teknik detaylarının ne olabileceği, ne kadar kişinin yararlanabileceği, önceki yasa ve getirmek istediğimiz teklifte neler olabileceğine yönelik açıklamalar yaptılar. Şimdi tabi sıra kanun teklifine dönüştürme aşamasına geldi. Tabi ki TBMM'de bu taslak üzerinde AK Parti grubumuz var. Onlarla bir istişare yaptıktan sonra son değerlendirmemizi yapıp kanun teklifini TBMM'ye sunacağız.

"İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ VERİLECEK"

Tedbirleri alındı, 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanacak bunların büyük bölümü tekrar çalışmaya devam edebilecek yaştalar. Bunu düşünerek üretimin sürekliliği anlamında tedbirler alınması gerekiyordu. Kişi emekli olup maaşını almaya başlayıp çalıştığı iş yerinden ayrılmadan devam edebilecek. Burada işverene sigorta prim teşviki verilecek. Çalışmalarına devam etmesi teşvik edilecek."