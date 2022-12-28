EYT düzenlemesinde işverenler de unutulmadı! Kıdem tazminatı ödemeleri için kredi verilecek

EYT düzenlemesinde yaş şartı olmayacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenler için de bir güzel haber verdi. Düzenlemeden işverenlerin mağdur olmaması için kredi paketi hazırladıklarını belirten Erdoğan, "İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor." dedi.

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren kararı bugün açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon kişinin kademeli olarak emekli edileceğini açıkladı. "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlere de müjdeli bir haber verdi.

"KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİNE DESTEK VERİLECEK"

Erdoğan, düzenleme sonrası işverenlerin zor durumda kalmayacağının altını çizerek "İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI OLMAYACAK"

Yapılan düzenlemeyle birlikte EYT'de yaş sınırı uygulanmayacağını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi.