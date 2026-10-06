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Eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE aylık yüzde 1,61 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Genel TÜFE aylık yüzde 1,61 artarken enerji yüzde 6,25, hizmet yüzde 1,85, enerji ve gıda dışı mallar yüzde 1,34 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,61 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, eylülde aylık yüzde 1,61 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,63, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,68 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 6,25, hizmette yüzde 1,85, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,34, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,08 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin eylülde aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,61

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,63
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,68
Enerji6,25

Gıda ve alkolsüz içecekler0,08
Enerji ve gıda dışı mallar1,34
Hizmet1,85

Kaynak: AA
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