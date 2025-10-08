Haberler

Eylül Ayında En Yüksek Reel Getiri Külçe Altından Geldi

Eylül Ayında En Yüksek Reel Getiri Külçe Altından Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yıllık değerlendirmede de külçe altın, diğer finansal araçlara göre en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,38, avro yüzde 0,40, Amerikan doları yüzde 1,27 ve BIST 100 yüzde 3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06, DİBS yüzde 1,07, avro yüzde 1,08, Amerikan doları yüzde 1,95 ve BIST 100 yüzde 4,15 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,60 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,89 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,18 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, avro yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 4,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,39, avro yüzde 3,79, Amerikan doları yüzde 8,94 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına tek cümlelik yorum
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınacak

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı

Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.