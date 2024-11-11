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Eylül ayı işsizlik rakamlarına göre toplumda en çok işsizlik yine gençler arasında

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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. En çok işsizliğin olduğu kesim yine değişmeyerek genç nüfus oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül ayında %8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Son verilere göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,3 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %37,0 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %17,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,5, kadınlarda ise %24,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %25,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %25,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

Eylül ayı işsizlik rakamlarına göre toplumda en çok işsizlik yine gençler arasında
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

Nedeni Az Ücret verip Uzun Saatler köle gibi çalıştırmaları yüzünden işverenler ve müdürler işciyle konuşmasını bilmiyor hayvanca konuşmayı kendine hak görüyor veya dogru sanıyor bir işveren ve müdür herzaman sakin ve düzgün konuşmalı karşısındaki köle degil . ben çok iş bıraktım köşeye müdür çekip adam olmasını söyleyipte. ve bu durumlar sogutuyor insanı işten .

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Çalan kesimde degismiyor 23 yildir ayni.

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Haber YorumlarıMuhammet Yilmaz:

Çalan kesim de çalışan kesimde aynı. Zikilen kssimde aynı. Hafta da 65 saat çalışıyorum.

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Haber YorumlarıÜmit Koral:

İnsanlarımız işsiz ama ithal çalışan istiyoruz…

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