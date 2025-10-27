Haberler

Eylül Ayı İşsizlik Oranı Değişmedi: Yüzde 8,6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül ayında işsizlik oranının bir önceki ayla aynı kalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bakan, gençler ve kadınlar için yürütülen projelerin olumlu etkilerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül ayında işsizlik oranına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Programımız (OVP) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle işsizlik oranı, 29 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. İşsizlik oranı Eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürüttükleri projelerin olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarda işsizlik oranı uyguladığımız İş Pozitif ve Women Up gibi projelerin etkisiyle Eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalarak yüzde 11,1'e geriledi. Gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürüttüğümüz projelerin ve destek mekanizmalarının da olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan azalarak yüzde 14,9'a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İşgücümüz 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi


