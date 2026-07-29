EY ve YÜD "Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi" araştırmasını paylaştı

Ernst & Young (EY), Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) işbirliğiyle hazırladığı "Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi" başlıklı araştırmanın sonucunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, şirketlerde kurumsal risk yönetimine yönelik organizasyonel yapıların büyük ölçüde oluşturulduğunu, ancak bu alana ayrılan sürenin ve fonksiyonel derinliğin sınırlı kaldığını gösteriyor.

EY ile YÜD işbirliğiyle hazırlanan, çoğunlukla halka açık ve aile şirketlerinde görev alan yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bağımsız yönetim kurulu profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi, şirketlerin kurumsal risk yönetimine yaklaşımını ve yönetim kurullarının stratejik önceliklerini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 45'i kurumsal risk yönetiminin şirketlerindeki Risk Komitesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtirken, yüzde 32'si bu görevin Denetim ve Risk Komitesi tarafından yürütüldüğünü ifade ediyor.

Bu kapsamda bir komitede görev alan katılımcıların yüzde 32'si bu alana fiilen aylık 1 ila 5 saat, yüzde 23'ü 5 ila 10 saat, katılımcıların yalnızca yüzde 10'u 10 ila 15 saat ayırabildiğini belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 31'i ise kurumsal risk yönetimiyle ilgili herhangi bir komitede görev almadığını ifade ediyor. Bu tablo, yönetim kurulu düzeyinde bu alana daha geniş yer verilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 63'ü icra seviyesinden gelen risk raporlamalarının karar alma süreçleri için gerekli içgörüyü sağladığını düşünüyor. Ancak yönetim kurulu seviyesinde risk yönetişimine ayrılan zamanın sınırlı olması, üretilen içgörülerin karar alma süreçlerine yeterince yansıtılamama riskini oluşturuyor.

Araştırma sonuçları, 2025 yılında şirketlerin risk gündeminde makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin öne çıktığını ortaya koyuyor. Katılımcılara göre şirketler açısından en önemli risk alanı yüzde 42 oranıyla ekonomik riskler olurken, bunu yüzde 15 ile jeopolitik riskler ve yüzde 10 ile politik riskler takip ediyor.

Küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin şirketlerin risk gündeminde önemli bir yer tuttuğu görülürken, katılımcıların yarısından fazlası şirketlerinin jeopolitik risklere yönelik stratejilerini yeterli buluyor.

Makroekonomik gelişmeler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, şirketlerin kurumsal risk yönetimi stratejilerinde öncelikli değerlendirme alanları arasında yer almaya devam ediyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i, bu alanda şirketlerinin doğru ve yeterli risk stratejileri uyguladığını düşünüyor.

Organizasyonların sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünün korunması açısından kritik öneme sahip insan kaynağı ve yetenek yönetimi alanında, şirketlerinin doğru ve yeterli risk stratejisi uyguladığından emin olanların oranı yüzde 56 seviyesinde seyrediyor.

Sürdürülebilirlik ve çevresel riskler konusunda ise katılımcıların yaklaşık yarısı şirketlerinin yeterli risk stratejilerine sahip olduğunu belirtirken, iklim değişikliği ve doğa kaynaklı riskler özelinde bu oran yüzde 44 olarak ölçülüyor.

Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme alanında katılımcıların yüzde 60'ı, siber güvenlik risklerinin yönetiminde ise yüzde 67'si şirketlerinin doğru ve yeterli risk stratejisi uyguladığını düşünüyor. Ancak, siber güvenlik risklerinin giderek artan etkisi dikkate alındığında, mevcut yapıların güçlendirilmesi ve uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması önemli bir gelişim alanı olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası tedarik zinciri risklerini yönetmeye yönelik etkin stratejilere sahip olduklarını ifade ediyor.

"Günümüzde şirketleri, proaktif aksiyon alma kabiliyetinin güçlendirildiği bir gelecek bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Şirket Ortağı ve Risk Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Emre Beşli, araştırmadan elde ettikleri bulguların, kurumlarda risk yönetimine yönelik organizasyonel yapıların büyük ölçüde oluşturulduğunu, ancak yönetim kurulu seviyesinde bu alana ayrılan zamanın sınırlı kaldığını ve dolayısıyla risk yönetimi fonksiyonunun etkinliğini artıracak gelişim alanlarının bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve politik risklerin şirketlerin gündeminde öncelikli konumunu korurken, teknolojik dönüşüm ve siber güvenlik risklerinin de kurumlar açısından giderek daha stratejik bir önem kazandığını aktaran Beşli, şöyle devam etti:

"Son dönemde yaşanan küresel gelişmeler, geleneksel risk yönetimi yaklaşımlarının artık tek başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Birden fazla risk senaryosunun aynı anda gerçekleşebildiği günümüzde şirketleri, proaktif aksiyon alma kabiliyetinin güçlendirildiği bir gelecek bekliyor. Bu doğrultuda, kurumların risk ve strateji arasındaki dengeyi doğru kurmaları, risk kültürünü organizasyonun geneline yaymaları, raporlama döngülerini hızlandırarak gerçek zamanlı içgörü üretebilmeleri ve yapay zeka, makine öğrenimi ile diğer teknolojik çözümleri risk yönetimi süreçlerine entegre etmeleri kritik önem taşıyor."

YÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami de temel amaçlarının, Türkiye'deki yönetim kurullarının etkinlik ve derinliğini artırarak şirketlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

EY işbirliğiyle hayata geçirdikleri barometre çalışmasının, yönetim kurullarının risk yönetimi konusundaki farkındalığını ve fiilen ayırdıkları zamanı net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Sami, şunları kaydetti:

"Araştırma sonuçları gösteriyor ki, şirketlerimizde komite yapıları kurulmuş olsa da, yönetim kurullarının risk yönetişimine daha fazla stratejik zaman ayırması ve bu içgörüleri karar alma mekanizmalarına daha güçlü entegre etmesi gerekiyor. YÜD olarak, yönetim kurulu üyelerimizin bu alandaki yetkinliklerini desteklemeye ve iyi yönetişim ilkelerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA