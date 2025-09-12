Evren'de Kışlık Soğan Hasadı Başladı: Çiftçilerin Zor Günleri

Çiftçiler, Ankara'nın Evren ilçesinin gözdesi kışlık soğanın ilk hasadını yaptı.

Ankara'nın Evren ilçesinde yetişen soğanların ilk hasadı başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelip Ankara'nın Evren ilçesinde mevsimlik olarak çalışan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelip traktörlerle sökülen soğanları toplayarak çuvallara dolduruyor. Çiftçiler, Evren'de tarımın önemli gelir kaynaklarından biri olan soğanın, bu yıl verimli olduğunu belirtti. Artan maliyetlere rağmen çiftçiler, soğanın piyasa fiyatlarının kendilerini memnun etmesini beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda su sorununu da es geçmeyen çiftçiler, kuraklığın bu şekilde devam etmesi durumunda üretimde zorlanacaklarını da kaydetti. Evren'de yetişen soğan, Türkiye'nin farklı illerine sevk edilerek iç piyasada önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

"Burada 5 yıldır soğan ekiyorum"

Diyarbakır'dan Evren'e soğan üretimi için her yıl geldiğini belirten mevsimlik çiftçi İbrahim Eral, "Şu anda Ankara'nın Evren ilçesinde soğan ekiyoruz. Soğanı tarladan 4 liraya satıyoruz ama maliyeti 8 lira. Bize çare bulun. Bu maliyetin altından çıkamıyoruz. Bir çadırda 6-7 ay kalıyoruz. Biz bu soğanları tüccarlara satıyoruz, tüccarlar da marketlere satıyor. Burada 5 yıldır soğan ekiyorum. Bir keresinde nohut ektim ama zarar ettim" diye konuştu.

"5 yaşındaki çocuk da 20 yaşındaki çocuk da tarlada çalışıyor"

Soğan üretimi için zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden ve geçimini sağlamak için Hatay'dan Evren'e gelen mevsimlik işçi Ömer Eleş ise, "Ailecek sabah 6'da kalkıyoruz. Soğanla uğraşıyoruz. 5 yaşındaki çocuk da 20 yaşındaki çocuk da tarlada çalışıyor. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Biz bu soğanları tüccarlara veriyoruz. Herkes zararda. Tarım 3-4 tane tüccarın eline düşmüş. Marketlerin eline bizi düşürmesinler" ifadelerini kullandı.

"6 aydır ev yüzü görmüyoruz"

Soğan tarlasında sabahın erken saatlerinden itibaren çalıştıklarını ve uzun zamandır ailelerinden uzak kaldıklarını belirten çiftçi Halil Arıduru ise, "3 yıldır soğan ekip biçiyorum. Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 80'ini biz karşılıyoruz. Tarım işçilerimiz perişan. Biz soğanı ekmezsek bu soğan 50 lira olur. Sabah 6'da kalkıyoruz, gece 12'ye kadar tarladayız. Sabah kalktığımızda sulama ve ilaçlama yaparız. 6 aydır ev yüzü görmüyoruz. Çadırda kalıyoruz" dedi. - ANKARA