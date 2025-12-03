Haberler

Rakamlar herkesi şaşırttı! Kira artışı TÜİK oranlarının üzerine çıktı

Rakamlar herkesi şaşırttı! Kira artışı TÜİK oranlarının üzerine çıktı
Güncelleme:
TÜAD'ın araştırmasına göre Türkiye'de kira artışları TÜİK'in güncelleme oranlarının üzerinde seyrediyor. Büyük ve yeni binalarda artış sınırlı kalırken, düşük kira seviyeleri ve uzun süren kontratlar daha yüksek artış gösteriyor.

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), konut piyasasındaki gerçek kira artışlarını ortaya koymak için başlattığı "Konutlarda Mevcut Kira Artış Oranı" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜAD ve Ipsos Araştırma Başkanı Sidar Gedik, araştırmanın amacının konut sektörüne dair şeffaf ve düzenli veri sağlamak olduğunu belirtti. Gedik, Türkiye'de kiracı oranının 2014'te yüzde 22,1 iken 2024'te yüzde 28'e yükseldiğini hatırlattı. Ocak 2025'te başlayan çalışma, kira sözleşmelerini yenileyen kiracıların metrekare bazında gerçek artışlarını ölçüyor.

KİRA ARTIŞLARI TÜİK ORANININ ÜZERİNDE

TÜAD'ın Ağustos–Ekim 2025 dönemine ait verileri, metrekare başına kira artışının Türkiye genelinde ortalama yüzde 42,6 olduğunu gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aynı dönemde açıkladığı güncelleme oranı ise yüzde 39,7 seviyesindeydi.

Ekim 2025 özelinde ise mevcut kira artışları yüzde 42 olurken, TÜİK oranı yüzde 38,4 olarak gerçekleşti. Araştırmaya göre, kira artışlarının yavaşlama eğilimi sürse de hâlâ TÜİK oranlarının üzerinde kaldığı gözlemlendi.

YENİ VE BÜYÜK METREKARELİ BİNALARDA ARTIŞ DAHA SINIRLI

İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki metrekare bazlı kira artışları, Türkiye ortalamasının altında kaldı. Geniş metrekareye sahip ve yeni binalarda artış oranlarının sınırlı olması, düşük kira seviyesinden başlayan sözleşmelerde artışın daha yüksek gerçekleştiğini ortaya koydu.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE KİRA ARTIŞI YÜKSEK

Araştırma, kira sözleşmesi 5 yıl veya daha uzun süredir devam eden kiracılarda artış oranlarının belirgin şekilde yükseldiğini gösterdi. Uzmanlar, uzun süreli kontratların yenilenmesi sırasında artış eğiliminin daha fazla olduğunu ifade ediyor.

