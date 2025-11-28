Haberler

Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var
Güncelleme:
Emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit dönemi için son tarih 1 Aralık Pazartesi olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlara yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek veya e-Devlet sistemine entegre belediyelerde online olarak gerçekleştirilebiliyor.

  • Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son ödeme tarihi 1 Aralık Pazartesi'dir.
  • 1 Aralık'tan sonra ödeme yapanlara yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacaktır.
  • Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar emlak vergisinden muaftır.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. Son ödeme tarihi 1 Aralık Pazartesi olarak belirlendi. Ödemelerini geciktirenler için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

SON 2 GÜN

Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi sona yaklaştı. Mükelleflerin, ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra ödeme yapanlara, mevzuat gereği yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Emlak vergisi hem peşin hem de taksitli olarak ödenebiliyor. Mükellefler ödemelerini, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye giderek gerçekleştirebiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine entegre belediyelerde online ödeme imkanı da bulunuyor. Böylece özellikle yoğun dönemlerde uzun kuyrukların önüne geçiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bunun yanı sıra engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da bu vergiden muafiyet kapsamında yer alıyor.

ÖDEME TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Emlak vergisi her yıl olduğu gibi iki taksitte ödeniyor. İlk taksit dönemi 1 Mart-31 Mayıs, ikinci taksit dönemi ise Kasım ayı içerisinde gerçekleşiyor. Normal şartlarda ikinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım'dı ancak bu tarihin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle son ödeme günü 1 Aralık Pazartesi olarak uygulanacak.

BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden veya e-Devlet Kapısı üzerinden İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla borç sorgulaması yapabiliyor. Sistem, belediyeye gitmek istemeyenler için hızlı ve pratik bir alternatif sunuyor.

Haberler.com
