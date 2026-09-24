ETUC ve Belçikalı sendikalar Brüksel'de EU Inc.'e karşı eylem düzenledi

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Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Belçikalı sendikalar, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) şirket kuruluşunu kolaylaştırmayı amaçlayan "EU Inc." teklifini protesto etti.

ETUC ile Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla yüzlerce kişi Brüksel'de AB kurumları önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösteri, AB üyesi ülkelerin rekabetçilikten sorumlu bakanlarının "EU Inc." teklifini de ele alacakları toplantının yapıldığı sırada gerçekleştirildi.

Sendikalarını temsil eden mavi, yeşil ve kırmızı kıyafetler giyen protestocular, "EU Inc. istemiyoruz" yazılı dev pankart açtı.

Şirketler için AB genelinde ortak bir hukuki çerçeve oluşturacak "EU Inc." teklifinin ulusal iş hukuku ve toplu pazarlık düzenlemelerinin aşılmasına neden olacağı görüşünde olan sendikalar, çalışanların bilgilendirilmesi, kararlarda danışılması ve şirket yönetiminde temsil edilmesine ilişkin hakların güvence altına alınmasını istiyor.

AB Komisyonunun hazırladığı "EU Inc." teklifi, girişimcilerin 100 avroyu aşmayan maliyetle, asgari sermaye şartı olmadan ve tamamen çevrim içi işlemlerle 48 saat içinde şirket kurabilmesini öngörüyor.

Şirketlerin AB genelinde ortak kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini amaçlayan teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Kaynak: AA