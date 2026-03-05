Haberler

ETSO yönetimi toplandı

ETSO yönetimi toplandı
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu, mart ayının ilk haftalık olağan toplantısında şehrin ticari dinamikleri, kurumsal işleyiş ve genç girişimcilerin uluslararası projelerle entegrasyonu konularını ele aldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu, mart ayının ilk haftalık olağan toplantısını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yaptı.

Oda hizmet binasında yapılan toplantıda, şehrin ticari dinamikleri ve odanın devam eden çalışmaları ele alındı. Toplantının öncelikli gündem maddesini, kurumsal işleyiş ve mevzuat takibi oluşturdu. Toplantıda; TOBB, ilgili Bakanlıklar ve Erzurum Valiliği'nden gelen resmi yazılar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Kamu kurumları ile koordinasyonun önemine dikkat çekilen oturumda, üyeleri ilgilendiren güncel bilgilendirmeler yapıldı. Odanın kurumsal paydaşları ile yürüttüğü yazışmalar ve yeni düzenlemeler, yönetim kurulu üyelerinin bilgisine sunuldu.

Erasmus+ COSME Programı görüşüldü

Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca genç girişimcilerin uluslararası projelere katılımı da masaya yatırıldı. Gündem maddeleri arasında yer alan TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu faaliyetleri incelenerek, Erasmus+ COSME programı kapsamında kapsamlı bir bilgi alışverişi yapıldı. Genç girişimcilerin desteklenmesi ve projelere entegrasyonu adına yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. - ERZURUM

