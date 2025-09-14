Haberler

ETSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı Gerçekleşti

ETSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı Gerçekleşti
ETSO'da gerçekleştirilen Müşterek Meslek Komite toplantısında sektör temsilleri bir araya gelerek sorunları ele aldı. Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, sorunların çözümü için ortak akılla hareket ettiklerini söyledi.

ETSO 35 Grup Meslek Komite Üyeleri, ETSO'da "Müşterek Meslek Komite" toplantısı için bir araya geldi.

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların temsil edildiği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meslek Komitelerinin Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç ve ilgili meslek komitelerinin başkan ve üyeleri toplantıya katıldılar. Sektörün genel durumu ve yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda konuşan Meclis Başkanı Yılmaz, sorunlara istişare ve ortak akılla çözüm bulmaya çaba gösterdiklerini belirterek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilgili kurumlar vasıtasıyla bütün sektörlerin sorunlarının çözümüne katkı sunmaya özen gösterdiklerini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
