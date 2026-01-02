Haberler

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud, Torbalı'da gıda imalatçılarıyla buluştu

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda imalatçılarıyla bir araya gelerek ticaret süreçleri ve olası işbirlikleri hakkında görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi vurgulandı.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud ve beraberindeki heyet, İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda imalatçısı firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Torbalı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Mahmud ve beraberindeki heyet, odada düzenlenen ve ilçedeki gıda imalatı sektöründe faaliyet gösteren 50 firmanın yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantıda Etiyopya heyeti ve firmalar birebir görüşmeler gerçekleştirerek ürünler, ticaret süreçleri ve olası işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahmud, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı şekilde geliştiğini belirtti.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise ilçedeki firmalar için kalıcı ticari ilişkiler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıya Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Ege Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
