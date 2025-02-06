Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti

Etil alkolün 250 litre altında ambalajlı şekilde, 250 litre üstünde kap veya tankerlerle piyasaya arz edilebilmesi kararlaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle, piyasa güvenliğinin tesisi için etil alkolün ambalaj hacimleri ve ambalaj özelliklerinin belirlenmesine, etil alkolün piyasaya arzında bandrol veya benzeri vasıtaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, üretilen veya ithal edilecek etil alkoller ambalajlı, kaplı veya dökme olarak piyasaya arz edilmeden önce bandrollenecek.

İhracat amacıyla üretilen ambalajlı etil alkoller ile ihraç edilmek üzere dökme olarak tankerlerle veya kaplarla sevk edilen etil alkollere bandrol uygulanmayacak.

7 GÜ DETAYINA DİKKAT!

Ambalajlı olarak ihraç edilecek etil alkollerin etiketleri üzerinde, ihraç edileceği ülke dilinde ve Türkçe "İhraç Amacıyla Üretilmiştir" ibaresi yazılacak. Etil alkol ihracat işlemlerinde sevkiyat yapılmadan önce, ihracata ilişkin bilgilerin Alkol Ticaret Platformuna (ATİP) giriş yapılarak Alkol Transfer Belgesi düzenlenmesi, ihraç edilen ürüne ait kapatılmış gümrük beyannamesinin, beyanname kapatma tarihinden itibaren 7 gün içinde ATİP'e yüklenmesi ve ihraç edilen ürünlere ilişkin bilgilerin Etil Alkol İzleme Sistemi'ne (EİS) kaydedilmesi gerekecek.

ETİL ALKOLÜN PİYASAYA SUNULMA ŞARTLARI

Etil alkol 250 litre ve altında ambalajlı, 250 litre üstü hacimlerde ise kap veya tankerlerle piyasaya arz edilebilecek. Kullanım amacına uygun olarak genel kullanım amaçlı etil alkol 1, 5, 10 ve 20 litre, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol 5 litre, analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol 50 cl, 1 ve 2,5 litre, gıda sanayi girdisi olan denatüre edilmemiş etil alkol 20, 100 ve 1000 litre, ilaç sanayi girdisi olan denatüre edilmemiş etil alkol 25, 220 ve 1000 litre, kozmetik sanayisi girdisi olan denatüre edilmiş etil alkol 250, 500 ve 1000 litre, kozmetik hariç diğer sanayi kolları girdisi olan denatüre edilmiş etil alkoller 500 ve 1000 litre ambalaj ve kap hacimlerinde piyasaya verilebilecek.

1000 LİTRE SINIRI VAR

1000 litre ve altı etil alkoller düzenlemede belirtilen ambalaj ve kap hacimleri dışında piyasaya arz edilemeyecek. İhracat amaçlı üretilen etil alkollerde, "Etil alkol, kullanım amacına uygun olarak belirtilen ambalaj ve kap hacimlerinde piyasaya arz edilir" hükmü uygulanmayacak. Etil alkol ambalaj ve kapları, genel kullanım amaçlı etil alkol beyaz plastik, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol mat siyah plastik, analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol beyaz plastik veya cam, gıda sanayi girdisi olan denatüre edilmemiş etil alkol beyaz plastik, ilaç sanayi girdisi olan denatüre edilmemiş etil alkol beyaz plastik, kozmetik sanayi girdisi olan denatüre edilmiş etil alkol beyaz plastik ve kozmetik hariç diğer sanayi kolları girdisi olan denatüre edilmiş etil alkol beyaz plastik hacimlerinde piyasaya arz edilecek. Kullanılacak ambalaj ve kaplar için kullanılmadan önce Darphaneden uygunluk yazısı alınacak. Darphanenin uygun bulmadığı ambalaj ve kaplar kullanılamayacak. Kullanılacak ambalaj ve kapların kabul kriterleri Darphane tarafından belirlenecek.

DAĞITIM BANDROLÜ İÇİN EİS'E KAYIT ZORUNLU

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından (TADAB) dağıtım uygunluk belgesi alan firmalar, EİS'e kaydolacak. EİS'e kaydolmayan firmaların bandrol talepleri karşılanmayacak. Üretici ve ithalatçı firmalar, TADAB, Darphane ve yetkili firma tarafından bandrole ilişkin iş ve işlemler konusunda istenilen her türlü bilgiyi vermek, inceleme ve denetimlerin yapılmasında gerekli kolaylıkları sağlamakla sorumlu olacak. Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun ilgili maddelerindeki idari yaptırımlar uygulanacak. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli yaptırımı gerektiren fiillerin işlendiğinin tespiti halinde Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Üretici ve ithalatçı firmalar, kullanacakları ambalaj ve kaplar için ambalaja, kaba ve tankerlere uygulanacak bandrollerin niteliğine ve uygulama şekline ilişkin usul ve esasların belirlenmesinden itibaren 60 gün içinde Darphaneye başvurarak uygunluk yazısı alacak.