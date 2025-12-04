Bakan Bayraktar: Maden ihracatımız 6 milyar doları aşacak (2)

ETİ MADEN VE MTA'NIN 90'INCI YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde 'Eti Maden ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 90'ıncı Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Programa, Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın ile MTA Genel Müdürü Vedat Yanık da katılım gösterdi. Bakan Bayraktar, MTA'nın yaptığı çalışmalar ve buluşlarla ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayarak, "90 yılda asırlık çınarlarımızın görev, yetki ve sorumluluklarında günün ve devrin şartlarına uygun olarak dönüşümler yaşandı. MTA bir enstitüyken bir genel müdürlüğe dönüştü. Etibank önce Eti Holding A.Ş. ve daha sonra da bugünkü adıyla Eti Maden oldu. MTA geçmişte dağ taş demeden, Anadolu'nun karış karış röntgenini çeken, yerin altındaki saklı hazineleri milletimizin hizmetine sunan bir kurum iken, bugün aynı zamanda madenciliğimizin bilimsel pusulası sahadaki keşif gücü olmaya devam ediyor. Ülkemizin temel jeolojik sorunlarını çözmek için çok görünmeyen ama hayati derecede önemli temel jeolojik çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyor. Maden aramadan kentsel planlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu çalışmalar doğrultusunda temel jeolojik verileri güncelliyor. Akredite laboratuvarlarıyla karada, havada, denizde güncel teknolojileri kullanarak her türlü yer bilim çalışmalarını başarıyla yerine getiriyor" dedi.

'ÜLKEMİZİN LİDER KONUMUNU GÜÇLENDİRMİŞTİR'

Bayraktar, Eti Maden'in dünya madencilik liginde bayrak taşıyıcı olduğunu söyleyerek, "Eti Maden, Türkiye'nin milli madencilik kuruluşu olarak bugün sadece Türkiye'de değil, bölgesinde ve dünyada kabul gören küresel bir şirket haline gelmiş durumda. 100'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleri, dünyada birçok noktada yürüttüğü lojistik operasyonlar ile ülkemize her yıl döviz kazandırmak, bir asra yaklaşan bilgi birikimini uzman kadrosu, global standartlara uygun hizmet kalitesi ve ileri teknoloji ile birleştirmektedir. Eti Maden, 2024 yılında dünya bor pazarındaki yüzde 61'lik pazar payı ile ülkemizin lider konumunu güçlendirmiştir. Sadece borda değil nadir toprak elementleri ve lityum gibi stratejik ham maddelerde de faaliyetlerini yoğunlaştırarak, küresel bir madencilik şirketine hızlı bir şekilde evrilmektedir. Ben inanıyorum ki 2 köklü kurumumuz maziden gelen 90 yıllık tecrübelerini ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için kullanarak tüm gücüyle çalışmaya ve üretmeye devam edecek" diye konuştu.