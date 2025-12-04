Haberler

Bakan Bayraktar: Maden ihracatımız 6 milyar doları aşacak (2)

Bakan Bayraktar: Maden ihracatımız 6 milyar doları aşacak (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eti Maden ve MTA'nın 90. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Bayraktar, MTA'nın ülke ekonomisine katkılarını vurgulayarak, Eti Maden'in küresel bir madencilik şirketi haline geldiğini belirtti.

ETİ MADEN VE MTA'NIN 90'INCI YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde 'Eti Maden ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 90'ıncı Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Programa, Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın ile MTA Genel Müdürü Vedat Yanık da katılım gösterdi. Bakan Bayraktar, MTA'nın yaptığı çalışmalar ve buluşlarla ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayarak, "90 yılda asırlık çınarlarımızın görev, yetki ve sorumluluklarında günün ve devrin şartlarına uygun olarak dönüşümler yaşandı. MTA bir enstitüyken bir genel müdürlüğe dönüştü. Etibank önce Eti Holding A.Ş. ve daha sonra da bugünkü adıyla Eti Maden oldu. MTA geçmişte dağ taş demeden, Anadolu'nun karış karış röntgenini çeken, yerin altındaki saklı hazineleri milletimizin hizmetine sunan bir kurum iken, bugün aynı zamanda madenciliğimizin bilimsel pusulası sahadaki keşif gücü olmaya devam ediyor. Ülkemizin temel jeolojik sorunlarını çözmek için çok görünmeyen ama hayati derecede önemli temel jeolojik çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyor. Maden aramadan kentsel planlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu çalışmalar doğrultusunda temel jeolojik verileri güncelliyor. Akredite laboratuvarlarıyla karada, havada, denizde güncel teknolojileri kullanarak her türlü yer bilim çalışmalarını başarıyla yerine getiriyor" dedi.

'ÜLKEMİZİN LİDER KONUMUNU GÜÇLENDİRMİŞTİR'

Bayraktar, Eti Maden'in dünya madencilik liginde bayrak taşıyıcı olduğunu söyleyerek, "Eti Maden, Türkiye'nin milli madencilik kuruluşu olarak bugün sadece Türkiye'de değil, bölgesinde ve dünyada kabul gören küresel bir şirket haline gelmiş durumda. 100'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleri, dünyada birçok noktada yürüttüğü lojistik operasyonlar ile ülkemize her yıl döviz kazandırmak, bir asra yaklaşan bilgi birikimini uzman kadrosu, global standartlara uygun hizmet kalitesi ve ileri teknoloji ile birleştirmektedir. Eti Maden, 2024 yılında dünya bor pazarındaki yüzde 61'lik pazar payı ile ülkemizin lider konumunu güçlendirmiştir. Sadece borda değil nadir toprak elementleri ve lityum gibi stratejik ham maddelerde de faaliyetlerini yoğunlaştırarak, küresel bir madencilik şirketine hızlı bir şekilde evrilmektedir. Ben inanıyorum ki 2 köklü kurumumuz maziden gelen 90 yıllık tecrübelerini ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için kullanarak tüm gücüyle çalışmaya ve üretmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı

Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.