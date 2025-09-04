Eti Bakır, Mazıdağı Tesisindeki Revizyon Duruşunu Başarıyla Tamamladı

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Eti Bakır, Mardin Mazıdağı'ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nde, bu yıl haziran-temmuz döneminde gerçekleştirilen planlı revizyon duruşunu başarıyla tamamladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, duruş süresince tesisin tüm kritik üretim birimlerinde bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi, böylece üretim güvenliği ve sürdürülebilirlik güçlendirildi.

Revizyon sürecinde, iç teknik ekibin yanı sıra 600 kişilik dış destek kadrosu görev aldı. İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri titizlikle uygulanırken, çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde tamamlandı.

Ayrıca, planlı duruş kapsamında tesislerin farklı ünitelerinde kapsamlı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sülfürik Asit Tesisi'nde roaster ünitelerinde yapısal değişiklikler, elektrostatik filtrelerde revizyonlar ve kükürt dioksit (SO2) eşanjörlerinde yenilemeler tamamlandı.

Fosforik Asit Tesisi'nde ise FRP kaplamalar ve tuğla kaplama artırımları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, sonsuz bant sistemine geçiş sağlanarak kapasite artışı gerçekleştirildi. Metal Geri Kazanım Tesisi'nde merkezi kontrol sisteminde (DCS) yükseltme yapılırken redundant sistem uygulaması devreye alındı.

DCS ve DAP Tesisleri'nde yüksek basınçlı kompresörler ile tambur sistemlerinde kritik bakım ve yenilemeler gerçekleştirildi. Enerji Tesisi'nde ise türbin, alternatör ve fan sistemlerinde modernizasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde tesisin verimliliği artırılırdı, plansız duruş riskleri en aza indirildi ve üretim güvenliği güçlendirildi.

Planlı revizyon duruşu süresince yaklaşık 3 bin iş emri açılarak, farklı ünitelerde çok yönlü bakım ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Böylece tesis, uzun vadeli güvenlik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda daha dayanıklı, çevresel açıdan daha sorumlu ve kesintisiz üretim yapabilecek bir kapasiteye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Mazıdağı Tesisi İşletme Müdürü Bekir Kan, yaklaşık bir aylık planlı revizyon duruşunun, öngörülen takvim doğrultusunda tamamlandığını ifade ederek, "Kritik ünitelerimizde hayata geçirdiğimiz bakım ve modernizasyon çalışmaları sayesinde tesisimizin üretim güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği daha da güçlendi. Duruş sürecinde gösterilen yüksek koordinasyon ve iş birliği ile tesisimizi daha güçlü bir altyapıyla yeniden devreye aldık." ifadelerini kullandı.