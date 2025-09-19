Eti Alüminyum, ALUEXPO Fuarı'nda Yenilikçi Yatırımlarını Tanıttı

Eti Alüminyum, İstanbul'da düzenlenen ALUEXPO 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda; yeni haddehane yatırımı, petrokimya katalizörü, özel alümina üretimi ve lityum geri kazanımı gibi Ar-Ge projelerini tanıttı.

Cengiz Holding grup şirketi Eti Alüminyum, 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ALUEXPO 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'na katıldı. Madenden son ürüne kadar üretim yapabilen Eti Alüminyum, fuarda yenilikçi yatırımlarını ve Ar-Ge projelerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

3 milyar TL'lik haddehane yatırımı

Fuarda öne çıkan konuların başında şirketin 3 milyar TL'lik yeni haddehane yatırımı yer aldı. Türkiye'de giderek artan alüminyum hadde ürünleri ithalatını azaltmayı amaçlayan tesis, savunma sanayinde kritik öneme sahip ürünlerin yerli üretimini sağlayacak. İlk etapta 100 bin ton kapasiteyle devreye alınacak olan haddehane, ilerleyen dönemde 200-250 bin tona kadar ulaşabilecek üretim kapasitesiyle Türkiye'nin sanayi altyapısına güçlü bir katkı sunacak.

Katma değer oluşturan Ar-Ge projeleri

Yapılan açıklamaya göre şirket, yalnızca üretim yatırımlarıyla değil, geliştirdiği Ar-Ge projeleriyle de ALUEXPO'da adından söz ettirdi. Fuarda tanıtılan projeler arasında, petrol ürünlerinin ayrıştırılmasında kullanılan ve Türkiye'de ilk kez geliştirilen petrokimya katalizörü öne çıktı. Test süreci devam eden bu ürün, petrokimya sektöründe kritik bir ithalat kaleminin yerli üretimle karşılanmasını sağlayacak. Şirketin mayıs ayında devreye aldığı özel alümina üretim hattı ise yüksek sıcaklığa dayanıklılığıyla savunma sanayi ve ileri teknoloji sektörleri için stratejik bir hammadde sunuyor. Ayrıca boksit atığından lityum geri kazanımı için yürütülen pilot üretim çalışmaları, dünyada bir ilk olarak fuarda paylaşıldı.

"Dünyanın referans şirketlerinden olma hedefiyle çalışıyoruz"

Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Cengiz Holding'in vizyonu doğrultusunda, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da alüminyum alanında referans şirketlerinden biri olma hedefiyle çalışıyoruz. Ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sunmak, savunma sanayiinden enerjiye, havacılıktan ileri teknolojiye kadar birçok stratejik sektörde dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni teknolojiler geliştirmek en temel önceliklerimiz. Bugün madenden nihai ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesis olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem yatırım hem de Ar-Ge odaklı projelerimizle sektöre yön vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL