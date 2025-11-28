Haberler

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Güncelleme:
PERDER ile Et ve Süt Kurumu'nun protokolü kapsamında İstanbul'da dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL'den yıl sonuna kadar sabit fiyatla satışa sunulacak; ürünler şehrin birçok yerel marketinde tüketiciye ulaştırılacak.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, İstanbul genelinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılacak. Düzenleme, yıl sonuna kadar geçerli olacak. PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, artan ekonomik zorluklar karşısında tüketiciyi korumayı amaçladıklarını belirterek kırmızı et ve tereyağında fiyatları 31 Aralık'a kadar sabitlediklerini duyurdu.

KIYMA 485 TL, KUŞBAŞI 510 TL

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu tarafından sağlanan ürünlerin İstanbul'un dört bir yanındaki yerel marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacağını belirterek şu bilgileri verdi:

  • Dana kıyma: 485 TL / kg
  • Dana kuşbaşı: 510 TL / kg

Aynı kapsamda, tereyağının fiyatı da 384 TL seviyesinde sabitlenecek.

Güzeldere, yerel zincir marketlerin uzun süredir çeşitli ürün gruplarında indirim ve fiyat sabitleme uygulamalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumaya çalıştığını vurguladı.

İSTANBUL GENELİNDE ONLARCA MARKETTE SATIŞTA

Et ve Süt Kurumu üzerinden tedarik edilen sabit fiyatlı ürünler, İstanbul'un birçok ilçesinde faaliyet gösteren şu market zincirlerinde satışa sunulacak:

  • Altun
  • Gökkuşağı
  • Show
  • Örnek
  • Birmar
  • Biçen
  • Happy Center
  • Kim
  • Onur Market
  • Anpa Gross
  • Snowy
  • Onur Hipermarket
  • Irmaklar
  • Sarıyer
  • Aypa
  • Birlik Gross
  • Rota
  • Karabağ
  • Deniz
  • Kılıç
  • Grup Gökkuşağı
  • Koçak
  • Çapan
  • Badem Grup
  • Nar
  • Mopaş
  • Hakmar
  • Ecemar
  • Gümüşekomar
  • Show Gross
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
