Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, İstanbul genelinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılacak. Düzenleme, yıl sonuna kadar geçerli olacak. PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, artan ekonomik zorluklar karşısında tüketiciyi korumayı amaçladıklarını belirterek kırmızı et ve tereyağında fiyatları 31 Aralık'a kadar sabitlediklerini duyurdu.

KIYMA 485 TL, KUŞBAŞI 510 TL

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu tarafından sağlanan ürünlerin İstanbul'un dört bir yanındaki yerel marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacağını belirterek şu bilgileri verdi:

Dana kıyma: 485 TL / kg

Dana kuşbaşı: 510 TL / kg

Aynı kapsamda, tereyağının fiyatı da 384 TL seviyesinde sabitlenecek.

Güzeldere, yerel zincir marketlerin uzun süredir çeşitli ürün gruplarında indirim ve fiyat sabitleme uygulamalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumaya çalıştığını vurguladı.

İSTANBUL GENELİNDE ONLARCA MARKETTE SATIŞTA

Et ve Süt Kurumu üzerinden tedarik edilen sabit fiyatlı ürünler, İstanbul'un birçok ilçesinde faaliyet gösteren şu market zincirlerinde satışa sunulacak: