Et piyasasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de! Sığır yetiştiricilerine 2 bin 500 lira destek verilecek - Haberler

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Et piyasasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de! Sığır yetiştiricilerine 2 bin 500 lira destek verilecek

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanırken, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kesimi ve satışı yapılan sığırlar için, yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında et piyasasına ilişkin kritik bir karar yayımlandı. Kararın, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıklandı.

SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİNE 2 BİN 500 LİRA DESTEK

Ayrıca 2 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan sığırlar için, yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılması da kararlaştırıldı. Bu destek ödemelerinin ise Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

ET VE SÜT KURUMU'NDA UCUZ ET SATIŞI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tokat'a yaptığı ziyarette üreticilerle bir araya gelmiş ve ucuz et için şu açıklamayı yapmıştı:

"En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ESK'de ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının başladığını duyurmuş, ucuz et satışının Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını bildirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (6)

corci:

bu ülkede artık hiç bir şeyin fiyatı düşmez, kimse kimseyi kandırmasın. bunun tek sebebi de bellidir günün birinde rahatça konuşulabilir umarım.

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wred desd:

sığırcılara vereceğiinize vatandaşa verin et alsın

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Yunus Deliorman :

KDV indiriminin zincircilerin işine yaradığı gibi mi ?

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