Esnaf ve Perakendecilerden Adil Piyasa Düzeni Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var" dedi.

TESK ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) temsilcileri, perakende sektörünün mevcut sorunlarının çözümü ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Başkanvekili Adlıhan Dere, TESK Genel Sekreter Yardımcısı Atakan Çelik, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Genel Sekreter Vahdet Sarıkaya ve Cennet Güncel katıldı. İki federasyonun yetkilileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri başlamadan önce Perakende Yasası'nın güncellenmesini istedi.

Toplantıda AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi, iş yeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre belirlenmesi gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca uzun süredir TBMM gündeminde bekleyen yasanın çıkarılması için güç birliği yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

"Zincir marketler ve AVM'ler karşısında tüm sektörlerdeki esnafımız gün geçtikçe zayıflıyor"

Perakende Yasası'nın zorunlu olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi zincir marketler ve AVM'ler karşısında tüm sektörlerdeki esnafımız gün geçtikçe zayıflıyor. Haksız rekabet koşulları esnafımızın gelirini azaltırken, aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Yasanın güncellenmesiyle birlikte hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve yerel istihdam güçlenecektir" dedi.

"Zincir marketlerin çoğalması, küçük esnafı zor durumda bırakıyor"

Küçük esnafın gün geçtikçe güç kaybettiğini belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün ise, "Perakende sektörü, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak son yıllarda özellikle zincir marketlerin kontrolsüz şekilde çoğalması, küçük esnafı ve yerel marketlerimizi ciddi şekilde zor durumda bırakıyor. Rekabet koşullarının bu kadar dengesizleştiği bir ortamda adil rekabet ortamı neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden Perakende Yasası'nın günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi elzemdir. Sektörün tüm paydaşlarının ortak menfaatlerini gözeten, esnafı, yerel marketleri ve tüketiciyi koruyan bir düzenleme için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA