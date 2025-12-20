Haberler

TESK'ten kamu alacakları için yapılandırma önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacakları için kapsamlı bir yapılandırma önererek esnafın borçsuz girmesi gerektiğini ifade etti. Bu yapılandırmanın ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacakları için yapılandırma önerisinde bulunarak, "Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, yeni yıl öncesi kamu alacaklarının tahsili için yapılandırma sağlanması gerektiğini ifade etti.

2023 yılında da bu yönde bir uygulama yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Bu yapılandırma kapsamında insanlar borçlarının belirli bir bölümünü yapılandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların 2026'ya borçsuz girmek istediklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak. Atıl kalan bu paralar da ekonomiye yeniden girmiş olacak. Bu yapılandırma olmazsa olmazdır. 2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor, yeni bir beyaz sayfa açmak istiyor. Ticaretimizi idame ettirelim istiyoruz. Bankaya gidiyoruz, kredi alamıyoruz. Bu bir haksızlık değil, bu bir af değil, sadece borçların ödenebilir hale gelmesidir. Böyle bir yapılandırma yapılırsa, en azından devletimiz bu paraların önemli bir bölümünü tahsil edecek. Vatandaş da önümüzdeki dönemde ekonomik düzelmeyle, enflasyonun düşmesiyle birlikte bu yüklerden kurtulmuş olacak."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
title