Eskişehirli çiftçilerden TMO'ya protesto: Zarar hasat ediyoruz

(ESKİŞEHİR) - Eskişehirli Genç Rençberler, enflasyonun ve maliyetlerinin çok altında alım fiyatları açıkladığı gerekçesiyle Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) protesto etti. Eskişehirli Genç Rençberler adına açıklama yapan Burak Kuşan, yıllık enflasyonun yüzde 32 olduğunu, maliyetlerinin yüzde 50 arttığını, buna karşılık TMO'nun arpaya yaklaşık yüzde 16, buğdaya ise yüzde 22 artış verildiğini anlatarak, "Çiftçi bu yıl arpa ve buğday değil, zarar hasat ediyor" dedi.

Eskişehirli Genç Rençberler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da destek verdi.

Eskişehirli Genç Rençberler adına açıklama yapan Burak Kuşan, alın terinin, emeğin ve üretimin hakkını savunmak için toplandıklarını söyledi. Ülkenin gıda güvenliğini sağlayan, her türlü zorluğa rağmen üretmekten vazgeçmeyen çiftçiler olduklarını belirten Kuşan, "Kuraklıkla mücadele ediyoruz, donla mücadele ediyoruz, hastalıklarla mücadele ediyoruz, artan maliyetlerle mücadele ediyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada çiftçinin en büyük mücadelesi, ürettiği ürünün para etmemesi haline gelmiştir. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 32 seviyesindedir. Buna rağmen TMO tarafından açıklanan alım fiyatlarında arpaya yaklaşık yüzde 16, buğdaya ise yaklaşık yüzde 22 oranında artış verilmiştir" dedi.

"ÇİFTÇİ ALIN TERİNİN VE ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜN GERÇEK DEĞERİNİ İSTİYOR"

Çiftçinin kullandığı gübre, mazot, tohum, ilaç, işçilik ve enerji maliyetlerinin bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttığını belirten Kuşan, şunları söyledi:

"Maliyeti yüzde 50 artan çiftçi, ürününe verilen yüzde 16-22'lik artışla nasıl ayakta kalacaktır? Bu hesabı yapanlar, çiftçinin nasıl üretmeye devam edeceğini de açıklamalıdır. Son günlerde Tarım ve Orman Bakanımız tarafından yapılan açıklamalarda, bu yıl yağışların iyi gitmesi nedeniyle rekoltenin yüksek olacağı, açıklanan fiyatların da bu durum dikkate alınarak belirlendiği ifade edilmektedir. Ayrıca hububat fiyatlarında güncelleme yapılmayacağı, ancak destekleme miktarlarının artırılacağı belirtilmektedir. Biz buradan açıkça ifade ediyoruz; çiftçi destek adı altında verilen kaynaklarla ayakta kalmak istemiyor. Çiftçi sadaka istemiyor. Çiftçi emeğinin, alın terinin ve ürettiği ürünün gerçek değerini istiyor. Eğer yüksek rekolte gerekçe gösterilerek fiyatlar baskılanacaksa, çiftçiye verilen mesaj şudur 'Üret ama kazanma.' Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü yüksek rekolte çiftçinin suçu değil, başarısıdır. Üretimin fazla olması çiftçinin cezalandırılmasının değil, ödüllendirilmesinin gerekçesi olmalıdır."

"BU FİYATLAR KİMİN LEHİNE ÇALIŞMAKTADIR?"

Sorunun bir diğer boyutu da piyasa fiyatlarında yaşanan gerilemedir. TMO fiyat açıklamadan önce ticaret borsalarında buğday yaklaşık 16, arpa ise 14 lira seviyelerinde işlem görmekteydi. Ancak fiyat açıklamasının ardından Eskişehir Ticaret Borsası'nda buğday yaklaşık 13,5 liraya, arpa ise 11 lira seviyelerine kadar gerilemiştir. Çiftçinin beklentisi fiyatların yükselmesi ve piyasanın desteklenmesiydi. Ancak yaşanan süreçte çiftçi ürününü daha düşük fiyatlardan satmak zorunda kalmıştır. Bu fiyatlar kimin lehine çalışmaktadır? Çiftçi kazanamıyorsa, üretici zarar ediyorsa, ürün fiyatları geriliyorsa kazanan kimdir?

"BUGÜN OLUŞAN ALGI ÜRETİCİNİN DEĞİL, SANAYİCİNİN KORUNDUĞU YÖNÜNDE"

Maalesef bugün oluşan algı, üreticinin değil sanayicinin korunduğu yönündedir. Biz sanayicinin kazanmasına karşı değiliz. Elbette sanayici de kazanacaktır. Ancak zincirin ilk halkası olan çiftçi zarar ederken tarımın sürdürülebilir olması mümkün değil. Buradan özellikle belirtmek isteriz ki bugün gerçekleştirdiğimiz bu eylem Eskişehir TMO Başmüdürlüğü çalışanlarını, personelini veya yöneticilerini hedef almamaktadır. Eskişehir TMO Başmüdürümüze ve tüm personelimize üreticilere gösterdikleri ilgi, çözüm odaklı yaklaşımları ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bizim itirazımız sahada görev yapan kamu çalışanlarına değil, çiftçinin beklentilerini karşılamayan fiyat politikalarınadır. Çünkü çiftçi artık ayakta kalmakta zorlanmaktadır. Çünkü çiftçi artık üretirken kazanamamaktadır. Çünkü çiftçi artık geleceğini görememektedir.

"ÇİFTÇİNİN DOSTU DEĞİL, DERDİ OLDUNUZ"

Bugün burada sadece kendi hakkımızı değil, yarınlarımızı da savunuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Çiftçinin sesini duyun. Üreticinin maliyetlerini görün. Tarımın stratejik önemini unutmayın. Bu nedenle buradan güçlü şekilde sesleniyoruz: Çiftçi bu yıl arpa ve buğday değil, zarar hasat ediyor."

Açıklamanın ardından çiftçiler TMO Eskişehir Başmüdürlüğü kapısına "Çiftçinin dostu değil, derdi oldunuz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: ANKA