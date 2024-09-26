Eskişehirli Erhan İnan'dan Lavanta Balı Üretiminde Başarı

Eskişehirli Erhan İnan, Tarım İl Müdürlüğü'nden aldığı destek ile başladığı arıcılıkta 1 yılda 10 kovanın sayısını 3 katına çıkararak, lavanta balı üretmeye devam ediyor.

Eskişehir'de yaşayan Erhan İnan, Akçakaya Mahallesi'nde bulunan tarım arazisine 4 yıl önce lavanta ekmişti. 18 dekarlık lavanta bahçesinin yanında Tarım İl Müdürlüğü'nden Orman ve Köy İşleri (ORKÖY) kapsamında aldığı destek ile 10 kovanla geçtiğimiz yıl arıcılık yapmaya başladı. 1 yılda kovan sayısını 3 katına çıkaran İnan, lavanta balı üretmeye başladı. Geçen yıl bal üretimi açsından olumsuz hava şartlarına rağmen kovan başına ortalama 100 kilogram bal hasat ettiğini belirten üretici, ballarını genellikle şeker hastalarının tercih ettiğini belirtti.

"10 tane kovan ile başladım şu anda 30 tane kovan var"

Tarım İl Müdürlüğünden aldığı destek ile lavanta balı üretimine başlayan Erhan İnan, "18 dönümlük lavanta bahçemiz var. Lavanta yetiştirmişken aynı zamanda lavantanın balını da üretmek istedim. Bu işe Tarım İl Müdürlüğü'nün Orköy kapsamında köyümüze vermiş olduğu destekle birlikte 10 tane kovan ile başladım. Şu anda 30 tane kovan var ve lavanta balı üretiyoruz. Lavanta balı piyasada çok fazla bulunan bir bal türü değildir. Hakiki ballar zaten insan vücudunun bağışıklığı artırır ama lavanta balının biraz daha farklı özellikleri var. Vücut direncini arttırdığı gibi bağışıklığı güçlendirdiği gibi aynı zamanda hepatit b ve hepatit c rahatsızlıklarında doktor tavsiyesiyle kullandırıldığını biliyoruz. Özellikle bu anlamda tarlamıza gelip bizden bal alanlar var. Lavanta balı hafif bir bal türüdür çok ağır değildir, çiçek balıdır sonuçta ama ayçiçek değil" dedi.

"100-110 kilogram civarında bal aldık"

Lavanta balının tadı ve özelliklerinden de bahseden İnan şöyle devam etti;

"Bu bal yemesi kolay, benim şeker rahatsızlığım var ama ben bile tüketebiliyorum. İnsanın ağzına mayhoş bir tat bırakır. Mayhoşumsu bir tadı vardır. Dediğim gibi piyasada çok fazla bulunan bal türlerinden değildir, aranan bir bal türüdür özellikle sağlık amaçlı ihtiyacı olanlar kullanırlar. Biz de burada üretmiş olduğumuz ballarımızla halkımızın ihtiyaçlarını taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Şuan 30 tane kovanım var. Bu sene daha aşırı bir sıcakların oluşu, sıcaklarla beraber bu bölgede özellikle bal üretimi büyük zarar gördü. Yani üretimimizde çok büyük düşüş var. Geçen yıl o kadar olumsuzluğa rağmen 100-110 kilogram civarında bal aldık. Arıcılar birliğinin açıklamış olduğu veriye göre bir kilogram balın maliyeti 261 TL'dir. Biz geçen yıl balı 500 liradan sattık ama son kalan lavanta ballarım, krem ballarım vardı ben bu balları şu an 500 liradan verdim. Bu rakam biraz daha yüksek olacaktır şu anda biz 500 TL satıyoruz ama 700 TL civarında olacaktır." - ESKİŞEHİR