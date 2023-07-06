Eskişehir Sarıcakaya'da Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürme Projesi Tamamlandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürme Projesi sonucunda, Eskişehir Sarıcakaya'da 32 ton bitkisel atık 10 ton gübreye dönüştürüldü. Proje kapsamında bitkisel atıkların bertaraf edilip komposta dönüştürülmesi amaçlandı. Ayrıca proje ile aile işletmelerinin atık toplama ve bertaraf etme teknikleri iyileştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2021 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Eskişehir Sarıcakaya'da desteklenen "Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürme Projesi" sonunda, 32 ton bitkisel atık 10 ton gübreye dönüştürüldü.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, gelinen aşamanın sonucu BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam tarafından incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Durak, BEBKA olarak 413 bin lira bütçeli projeye 310 bin lira destek sağladıklarını, proje kapsamında bitkisel atıkları bertaraf edip, komposta dönüştürmek amaçlı bin litrelik kompost makinesi ve atık parçalayıcı satın aldıklarını belirtti.

Prof. Dr. Durak, proje ile birlikte bitkisel tarım faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin kontrollü olarak bertaraf edilmesine katkı sağlandığını vurguladı.

Ayrıca bitkisel tarım faaliyetinde bulunan aile işletmelerinin atık toplama ve bertaraf etme tekniklerinin iyileştirildiğini aktaran Prof. Dr. Durak, "Kadın Çiftçi Eğitim Merkezinde mevcut yetişen ürünlerde kompost gübre üretim denemesi yapılarak kadın çiftçilerimiz kompost gübrenin kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi oldular. Atıkların geri dönüşümü ile bitkisel üretim alanlarından başlayarak ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlandığını yerinde görmek, gelecek projeler için umut vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıllarda yıllık 60 tona kadar gübre üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.