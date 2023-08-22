Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Eskişehir'in sanayisi ve yatırımları hakkında bilgiler verildi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Hikmet Çetin ve Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar, Bölge Müdür Erhan Tatar ile birlikte görevine yeni başlayan Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli gerçekleşen ziyarette Eskişehir'in hızla büyüyen sanayisi, yürütülen çalışmalar ve faaliyetler ile Eskişehir OSB'nin yatırımları hakkında bilgiler verdi. Küpeli, Türkiye'nin en büyük OSB'si olarak sağladıkları pek çok avantajla cazip bir bölge olduklarını, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı. Eskişehir OSB heyeti, Vali Hüseyin Aksoy'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in birbirinden nitelikli sanayi kuruluşlarıyla her geçen gün büyümesini devam ettiren bir sanayi şehri olduğunu söyledi. Vali Aksoy, Eskişehir'in ekonomik yapısını ve şehrin üretim ivmesini daha da güçlendirmek için hangi adımların atılabileceği konusunda yapılacak iş birliklerin önemine dikkat çekerek, Eskişehir'in tüm dinamikleriyle birlikte çalışma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR