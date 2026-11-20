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Eskişehir'de kooperatif kuran kadınlar, coğrafi işaretli Kızılinler bal kabağından hazırladıkları ürünlerle damakları tatlandırıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nde yaşayan 7 kadın, geçen yıl Ekolojik Köy Kızılinler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Mahallenin önemli tarımsal değerlerinden olan coğrafi işaretli bal kabağını daha fazla kişiye tanıtmak amacıyla üretimlerini sürdüren kadınlar, mahalledeki atıl binayı dönüştürerek açtıkları kahvaltı evinde bal kabağından reçel, tatlı, gözleme, kırma böreği, çevirme börek ve baklava hazırlayıp müşterilerine sunuyor.

Erişte, tarhana, pancar pekmezi gibi yöresel ürünleri de üreten kadınlar, kendi yetiştirdikleri kabak, nohut, fasulye ve mercimek gibi tarımsal ürünleri de burada satıyor.

Kooperatif sayesinde sosyal hayata katılma, yeni insanlarla tanışma ve birlikte çalışma imkanı bulan kadınlar, ilerleyen dönemde üretim alanlarını geliştirerek ürünlerini mahalle dışındaki tüketicilere de ulaştırmayı amaçlıyor.

"Başka kabak tohumları da deniyoruz ama bizimki gibi olmuyor"

Ekolojik Köy Kızılinler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Ünlüer, AA muhabirine, mahallenin Bulgaristan'dan göç eden ailelerin yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu ve kullandıkları kabağın ata tohumlarından üretildiğini söyledi.

Kızılinler bal kabağının başka bölgelerde yetiştirilen kabaklardan farklı özellikler taşıdığını belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"Başka kabak tohumları da deniyoruz ama bizimki gibi olmuyor. Bizim köyün toprağı da buna yatkın. Komşu köylerde bile bizim köydeki gibi verim alınamıyor. Kabağımız kestaneli ve sert olur. Pişirdiğiniz zaman adeta lokum gibi olur. Biz dışarıdan tohum almayız, hep kendi ata tohumumuzu ekeriz."

Ünlüer, bal kabağını farklı tariflerde kullanmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kabak reçeli yapıyoruz. Kabak tatlısı, kırma böreği, çevirme börek, gözleme ve kabaklı baklava hazırlıyoruz. Bütün ürünlerimizde kullanmaya uğraşıyoruz. Sadece coğrafi işaretle kalsın istemiyoruz. Bu ürünü üretip daha çok tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretin ürüne duyulan güveni artırdığını dile getiren Ünlüer, mahallenin bal kabağıyla anıldığını, tescilin ardından ürünlerini ziyaretçilere daha rahat tanıtabildiklerini kaydetti.

Ünlüer, mahalledeki atıl bir binayı yeniden değerlendirmek ve kadınlara iş sahası oluşturmak için 5 yıl boyunca girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, eşlerinin de desteğiyle 6 ayda binayı kullanılabilir hale getirdiklerini anlattı.

Ticaret Bakanlığından hibe desteğiyle makine ve ekipman desteği aldıklarını aktaran Ünlüer, üretim kapasitelerini artırarak daha fazla kadının kooperatifte yer almasını ve Kızılinler'in yöresel ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Altı ay içerisinde bu kadar ilerlediğimize çok mutluyuz"

Üyelerden Fethiye Sarhan da daha önce dışarıda hazırladıkları gözlemeleri artık kooperatifte yaptıklarını belirterek, "Böyle bir yerin olmasını zaten her zaman istiyorduk. Müşterilerimiz de memnun. Altı ay içerisinde bu kadar ilerlediğimize çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Beyhan Akıncı ise burayı kurmayı hep hayal ettiklerini söyleyerek, başarılarından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA