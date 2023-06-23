Eskişehir'de yağışlar arpa ve buğday verimini artırdı

Eskişehir'de son 2 ayda etkili olan yağışlar, hasat zamanı gelen arpa ile buğdayda kalite ve verimin artmasını sağladı. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, 'Kış kuraklığı tüm sektör bileşenlerini tedirgin etti ancak daha sonra gelen yoğun yağışlar telafi etti çok şükür. Verime dönüştürdü bu durumu' dedi.

ESKİŞEHİR'de son 2 ayda etkili olan yağışlar, hasat zamanı gelen arpa ile buğdayda kalite ve verimin artmasını sağladı. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, "Kış kuraklığı tüm sektör bileşenlerini tedirgin etti ancak daha sonra gelen yoğun yağışlar telafi etti çok şükür. Verime dönüştürdü bu durumu" dedi.

Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir'de çiftçiler için arpa ve buğdayda hasat zamanı başladı. Biçerdöverlerin girdiği tarlalarda yoğun yağışların olduğu bölgelerde verim artışı gözlendi. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, kışın yaşanan kuraklığı, son aylardaki yağışların telafi ettiğini ve çiftçinin durumundan çok memnun olduğunu söyledi. Ekim yapan çiftçileri iklim değişikliklerine göre sürekli uyardıklarını belirten Zeydan, "Artık iklim değişti. Yağış rejimi değişti ve artık bunu önceden öngörebilmek pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla klasik ekim-biçim dönemlerini hesap etmektense yaşanan iklime uymak gerektiğini ifade ediyoruz. Bunu ziraat ile ilgili bilim adamları da söylüyor. Bu yıl maalesef ciddi bir kış kuraklığı yaşadık. Kış kuraklığı tüm sektör bileşenlerini tedirgin etti. Böyle giderse biz ne yaparız? Yeterli miktarda hububatı üretemeyiz diye endişe ettiler ancak daha sonra gelen yoğun yağışlar telafi etti çok şükür. Verime dönüştürdü bu durumu. Bu yağışların olumsuz bir etkisi olduğunu söylemek pek mümkün değil. Münferit bazı yerlerde olumsuzluklara sebep olabilir. Sarı pas hastalığı gibi, başakların üstünün çok doldurulmaması gibi. Bizim özellikle ürün başağa geldikten sonra en önemli endişemiz, oluşan şiddetli yağışların ürünün kalitesini, enerjisini düşürmek suretiyle yani o yağışlar başağı yıkar ve yıkanmasıyla birlikte başaktaki o enerji toprağa karışır. Bunu istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir'de meteoroloji verilerine göre son 5 günde metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışların etkisini yitirdiği kentte hava sıcaklığı da 25 derecenin üzerine çıktı.