Eskişehir'de Tarımsal Sulama Konulu Seminer Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Tarımsal Sulama" konulu seminer vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Dr. Demet Uygan, küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek tarımda sulama bilimi esaslarına uyulması gerektiğini belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Eskişehir'de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara yönelik, "Çiftçi ve Kentli Üreticilere Eğitim" protokolü kapsamında zirai eğitimler verilmeye devam ediliyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimler büyük ilgi görürken, eğitimler kapsamında düzenlenen "Tarımsal Sulama" konulu seminer, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Demet Uygan'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen seminere, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, kent merkezi ve kırsal ilçelerden çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara seslenen Dr. Demet Uygan, küresel iklim krizini ağır bir şekilde hissedildiği bu dönemde gerek Eskişehir, gerek Türkiye, gerekse dünyada tarımsal sulamada doğru yöntemlerin kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Sulama suyunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Uygan, "Suyun önemi, yer altı sularının durumu, su kalitesi ve suyun kirliliği, sulamaya açılan alanlar, modern sulama sistemleri, tarımsal sulama ve arazi toplulaştırmasının önemi, tarımda kullanılan suyun verimli değerlendirilmesi, küresel iklim değişikliği ile bunun ülkemize ve şehrimize etkileri, tarımsal sulamada doğru bilinen yanlışlar ve bilimin bize anlattıkları, tarımda sulama bilimi esaslarına uyulması" konularında katılımcılara detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Seminer, vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu karşılıklı soru cevap bölümü ile tamamlandı.